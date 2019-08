Fisioterapeuta personal de James lo defendió de sus críticos

El volante colombiano James Rodríguez es noticia todos los días. Si hace las cosas bien o si las hace mal, si pestañea, si sale o no sale, si publica una foto o no. Es por eso que, Joaquín Juan, fisioterapeuta personal del jugador salió en defensa de aquellos que le hacen críticas.

Juan afirmó que James se destaca por su gran profesionalismo y porque se entrega de la mejor manera en todos los entrenamientos para estar en el mejor nivel posible.



"Lo conozco de hace muchos años y precisamente si se destaca por algo, es por ser uno de los mejores profesionales con los que he trabajado. Es uno de los jugadores que más piensa en cómo mejorar su rendimiento día a día", dijo el fisioterapeuta en una entrevista a 'Golcaracol.com'.



Adicionalmente, Joaquín Juan aseguró que James lleva todo al detalle y tiene un grupo de personas que trabajan con él para ponerlo en las mejores condiciones posibles.

"Nosotros tenemos un equipo de varias personas que están a disposición de mejorar todas sus condiciones. Es de los pocos que yo he visto de primer nivel que tiene un chef en su casa. El físico no engaña y tú lo ves con un físico envidiable", añadió.



Finalmente, les envió un mensaje a los críticos: "Este año, por ejemplo en la Copa América, su trabajo fue diferente porque tardó un poco más en meterse en la pretemporada. Tuvo un trabajo muy exhaustivo, diariamente hizo mucho físico para poder entrar en condiciones óptimas a un grupo que llevaba más de tres semanas practicando. Por eso me da risa y pena que hablen de que no se cuida. De hecho, la muestra está que era un jugador que parecía no contar para Zidane y el Real Madrid, pero su actitud y muestras físicas llevaron a que está decisión cambiara. El único problema que puede tener James es tener un exceso por querer estar bien".



