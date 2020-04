Fiscal del caso Sebastián Villa habla de la denuncia

Daniela Cortés, expareja del jugador colombiano Sebastián Villa, ya presentó la denuncia ante las autoridades argentinas, tras haber entregado un testimonio por haber sido supuestamente agredida por el futbolista.

El proceso apenas comienza y el caso se está analizando como violencia de género, según reveló la fiscal que lleva el caso en Argentina, Verónica Pérez.



“Siempre creemos en las denuncias de las mujeres y, a partir, de ahí comenzamos a investigar”, declaró Pérez, en entrevista con Blu Radio. “De momento, los dichos de Daniela están corroborados con las lesiones que presenta”, agregó.



Pérez ratificó que Cortés presenta lesiones. “El dictamen dice que tiene hematomas, laceraciones y excoriaciones en las dos piernas, los dos brazos y en la frente. Para la ley argentina clasifican como lesiones leves, las que requieren menos de un mes para su curación”, explicó.



La fiscal ratificó que el caso se está manejando como violencia de género y que Villa tiene algunas restricciones: “Tiene una restricción de acercamiento, una exclusión de hogar, es una restricción perimetral, de ingreso al barrio privado. No puede tener comunicación con ella ni con la familia en Colombia”, explicó.



Al no tener antecedentes, inicialmente, Villa podría enfrentarse, en caso de ser declarado culpable, a una pena entre seis meses y tres años de prisión, aunque esta podría quedar suspendida por el tiempo de condena.



El jugador también presentó una denuncia contra Cortés por extorsión, pero hasta el momento, según la fiscal, no ha presentado pruebas.



