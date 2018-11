La final River vs. Boca Juniors se jugará el 9 de diciembre en Madrid

Luego de conocerse de que el fallo del Tribunal Disciplinario falló en contra de Boca Juniors, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, anunció que la final de vuelta de la Copa Libertadores se jugará el 9 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu, de Madrid.

Esto dijo Domínguez

¿Por qué Madrid? Tiene todas las necesidades. Es el país que tiene mayor población argentina fuera de la república argentina. Hay una gran cultura y tradición de fútbol.



Pedido. Les solicito a todos aquellos que vayan a participar en esta fiesta que queremos al fútbol, que pasen bien en una fiesta que llama a la alegría. Sigamos luchando juntos, la pelota jamás se va a marchar por gente inescrupulosa.

¿Qué se hará con el dinero recaudado? Se creará un fondo donde se depositará el dinero que quede para trabajar por erradicar la violencia en el fútbol.



El fallo del Tribunal. Me enteré del fallo. No conozco al detalle. Entiendo que los fallos salieron en distintas formas, pero la dan la administración de reprogramar el partido de la gran final, eso es lo más importante.



¿Jugar fuera de Argentina pierde identidad? No se pierde la esencia del partido. He sido claro con la explicación. Encontramos en España la tranquilidad necesaria que estaba buscando la Conmebol. Creemos que la conectividad de Madrid nos sirve y atendiendo que la mayor población argentina que vive fuera del país está en España, pues se tomó la decisión, que ellos disfruten ese partido.



Autonomía. Esta decisión es autónoma de la Conmebol, porque somos los organizadores del torneo. El partido se jugará con las dos hinchadas.



