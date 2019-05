Tottenham vs. Liverpool, final de la Champions que paraliza al mundo

Tottenham, que ya ha hecho historia al clasificarse para su primera final de la Champions quiere acabar la gesta levantando este sábado en Madrid (2 p. m.) la 'Orejona' en la final contra Liverpool de un Jürgen Klopp, que lanza su segundo asalto.

Tras maravillar a todos remontando una goleada en semifinales ante el Barcelona (0-3, 4-0), el Liverpool alcanzó su segunda final de Liga de Campeones consecutiva, con la idea de hacer olvidar la derrota del pasado año frente al Real Madrid en Kiev.



"Estamos en la final de la 'Champions', para mí es el partido más importante del fútbol mundial a nivel de clubes así que es normal que esté de buen humor", dijo este viernes un sonriente Jürgen Klopp, técnico de los 'Reds', en la rueda de prensa previa al encuentro.

El equipo inglés ha hecho una excelente temporada, pero ha visto cómo la Premier League, que no gana desde 1990, se le escapaba en el último suspiro, al quedar segundo a un solo punto del ganador el Manchester City.



Y ahora la 'Orejona' se perfila como la gran oportunidad para resarcirse y dar una alegría a los aficionados 'Reds', miles de los cuales llenarán el sábado el estadio Metropolitano madrileño.

Ciudad blindada

Se espera que unos 100.000 aficionados, la mayoría sin entradas, acudan a la capital española, desde donde el jueves tienen lugar conciertos y distintas actividades para los aficionados.



Un dispositivo de casi 5.000 efectivos se encargará de la seguridad, que prevé incluso zonas diferenciadas de concentración para los hinchas del Tottenham y los del Liverpool, que aún tienen en la retina la hazaña de Anfield en semifinales.



La gran remontada ante Leo Messi y sus compañeros azulgranas ha llenado de esperanzas a los 'Reds' de cara a culminar el camino europeo a lo grande el sábado, en la segunda final europea totalmente inglesa, después que el Chelsea ganara la Europa League el miércoles contra Arsenal (4-1).



Famoso por su juego atrevido, Klopp se enfrentará el sábado en el feudo del Atlético Madrid a un Tottenham que tampoco renuncia a la presión alta y el juego ofensivo. Los 'Reds' volverán a confiar en su tridente atacante formado por Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané para intentar agujerear la portería defendida por Hugo Lloris.



Klopp despejó las dudas sobre el delantero brasileño, que se había perdido por lesión los últimos partidos de su equipo, afirmando que "está listo". Por detrás, Virgil van Dijk debería encargarse de dar seguridad y fortaleza en el eje de la defensa.

Esperando a Kane

El central holandés tendrá trabajo si, como se espera, la estrella del ataque del Tottenham, Harry Kane, salta al terreno de juego dispuesto a llevarse la 'Orejona' tras reponerse de una lesión.



"Me siento bien", dijo el lunes el delantero de los 'Spurs', matizando que "la decisión es cosa del entrenador". El técnico Mauricio Pochettino, en cambio, no quiso adelantar este viernes si alineará a su goleador: "no sé (si estará de inicio). Tenemos otro entrenamiento ahora y decidiremos".



Ver a Kane sobre el terreno de juego, sin duda, supondría una inyección de moral y juego añadidos para el equipo de Pochettino en su primera final de Liga de Campeones en sus más de 130 años de historia.



El sábado "queremos también escribir la historia del fútbol y para eso tenemos que ganar y sabemos lo que tenemos que hacer", dijo este viernes el argentino. Cuartos en la liga inglesa con plaza en Champions garantizada para el próximo año y en una final del máximo torneo continental, la moral tampoco falta en un equipo que eliminó al City en cuartos de final y después se deshizo en semifinales del Ajax de Ámsterdam, verdugo del Real Madrid, que el sábado cederá su corona europea.



"No venimos de turismo. Estamos aquí para ganar y hemos hecho todo en las pasadas semanas para crear las mejores condiciones" para ello, afirmó el jueves a los medios de su club el defensa belga de los Spurs Jan Vertonghen tras unos entrenamientos en la ciudad deportiva del Real Madrid.

Alineaciones probables:

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Milner, Henderson (o Fabinho), Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané. DT: Jurgen Klopp (GER).



Tottenham: Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Winks (o Wanyama), Sissoko - Dele, Eriksen, Son - Kane. DT: Mauricio Pochettino (ARG).



Árbitro: Damir Skomina (Eslovenia).



AFP