Filipe Luis confiesa que hostigó a Di María con su esposa y se disculpa: 'Me arrepentí'

Lo que pasa en la cancha no siempre se queda en la cancha. Esta vez el brasileño Filipe Luis hizo una dura confesión del día que hostigó al argentino Ángel Di María, metiéndose con su esposa, algo de lo que ahora se arrepiente.

El brasileño, recientemente retirado, llegó al Atlético de Madrid en 2010, allí compartió equipo con otro argentino, Sergio 'Kun' Agüero.



Filipe dijo en Charla Podcast que iba a abrir su corazón para contar esta anécdota que lo marcó.



El exdefensor recordó su primer clásico ante el Real Madrid como jugador del equipo Colchonero y aseguró que recibió un consejo del Kun Agüero, que siguió y del cual se arrepintió. "Llegué al Atlético, íbamos a jugar contra el Real Madrid y Agüero me dijo: ‘Filipe, si te acercas a él, se perderá, se irá del partido. En la primera, háblale de su esposa’. Y llegué y le dije: ‘Tu esposa no se qué’. Lo maldije, pronuncié el nombre de su mujer... Y ahí me miró, estaba cabizbajo, le gané todo el partido. Y él realmente no tuvo un buen partido", explicó el jugador.

Ángel Di María confirma fecha de su salida de la selección. Foto: AFP

"Llegué a casa y me arrepentí mucho... Di María, lo siento de verdad, hoy te pido perdón", dijo el exjugador.



Tanto el defensor brasileño como el atacante argentino eran debutantes en clásicos en sus equipos, fueron titulares los dos en aquel partido por la Liga en noviembre del 2010.



Aunque la táctica del Kun sirvió para desconcentrar a Ángel Di María, esto no le alcanzó al Atlético de Madrid para imponerse en el clásico, pues fue 2-0 para los locales con goles de Carvalho y Özil para el Real Madrid.





