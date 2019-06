Salah y Alisson, figuras en la final de la Champions League

Alisson (8): Ni una sola parada requirió todo el primer tiempo, en el que incluso hacía ejercicios en solitario para no quedarse frío en determinados momentos. Es más, el Tottenham no le exigió nada hasta el tramo final, allá por el minuto 80, cuando se estiró a un disparo de Son y a otro de Lucas Moura. Luego, lo hizo también a una parada a Eriksen, clave para el título de su equipo en Madrid.

Alexander Arnold (6): Dentro del panorama de partido que asumió el Liverpool, condicionado por el 0-1 a su favor tan rápido, no subió tanto el lateral derecho, que lo intentó con un tiro cruzado en el minuto 17 y que se empleó más en defensa, providencial en una ocasión, como al cortar un contragolpe de Son en el primer tiempo.



Matip (5): No le exigió demasiado el Tottenham, que nunca encaró con la determinación que se debe al central del Liverpool. Funcionó bien durante todo el choque, sin darle opciones apenas a su adversario. Correcto.



Van Dijk (8): Es un central imponente. Por calidad, por físico, por colocación y por habilidad. Salvo en una ocasión, cuando perdió el sitio en la persecución de Kane, su partido fue notable, insuperable para sus adversarios. Casi siempre salió vencedor de los duelos. Lo comprobó Son en una carrera en velocidad en la que despejó a córner. Hizo muy simple lo difícil.



Robertson (7): De los destacados del Liverpool en la final, desde su despliegue por la banda izquierda, más intermitente que otras veces, pero interesante cuando creció por ese costado. Centró bien, tuvo un disparo potente desde fuera del área que hizo intervenir a Lloris y fue insistente. A muy buen nivel. También en defensa.



Henderson (8): El capitán fue un líder en el centro del campo de su equipo, de esos futbolistas que manejan el ritmo del partido ya sea sin el balón, cuando ejercía la presión sobre la línea de medios contraria, o con él, cuando eligió casi siempre bien el pase que necesitaba su equipo. Consistente, intenso y preciso.



Fabinho (6): Contundente, tácticamente riguroso, no dejó maniobrar a su adversario, con todo el atasco que le generó al Tottenham. Dominó también cualquier vía entre líneas.



Wijnaldum (5): Como sus dos compañeros en el centro del campo, el ejercicio de presión sobre la transición del Tottenham fue tan medido como efectivo, pero, al contrario que sus compañeros, ni participó tanto en el juego ni tuvo tanta precisión. Tras un balón mal entregado, fue reemplazado a la hora del choque por Milner.



Salah (6): En un minuto y 49 segundos ya había marcado gol en la final, con todo lo que supone para el desarrollo posterior del duelo. No dudó en su potente lanzamiento de penalti, con la izquierda, por el centro y vencido Hugo Lloris. Después, apareció con excesiva intermitencia. Lo intentó. Ya tiene el gol que se había imaginado para ser campeón de Europa. Y la revancha de hace un año.



Firmino (5): Recuperado de una lesión muscular y de vuelta a la competición un mes y una semana después -no jugaba desde el 26 de abril-, fue un arma más de presión que técnica y goleadora. Desde el primer punto de vista le creó algún problema a su rival, desde las otras dos perspectivas no se le vio. Sustituido en el minuto 56.



Mané (6): No se habían cumplido aún los 30 segundos del duelo cuando un pase suyo lo cortó con la mano Sissoko. Penalti. Y gol del Liverpool. También lo intentó. Pero jamás tuvo el desborde ni el despliegue vertiginoso que acostumbra en sus partidos. Fue cambiado en los instantes finales por Joe Gómez.



Origi (8): El primer recurso que movió de su banquillo Jurgen Klopp. En el minuto 56 entró por Firmino. Y en el 87, a la media vuelta, confirmó el título de campeón del Liverpool, con un ajustado disparo cruzado que desató la apoteosis de todo su equipo.



Milner (6): Titular en Kiev y suplente en Madrid. A la hora de partido entró por Wijnaldum para el centro del campo del Liverpool. Bien, con un disparo fuera que pudo ser el 0-2. Joe Gómez (s.c.): Entró con 0-2 en el marcador y en el último minuto por Mané.

EFE