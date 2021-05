El candidato de Luis Figo para dirigir al Real Madrid

El exjugador de la selección portuguesa y del Real Madrid, Luis Figo, afirmó este lunes que le gustaría que su excompañero Raúl González, dirigiera al equipo en sustitución del francés Zinedine Zidane.





Lo invitamos a leer: (Zidane se destapa y explica las razones de su marcha del Madrid)

Es mi amigo y un hermano, pero es una decisión del club FACEBOOK

TWITTER

“Deseo que así sea porque es mi amigo y un hermano, pero es una decisión del club”, dijo Figo, quien agregó que "está capacitado para ello" y que "si no es ya, en un futuro tendrá la oportunidad de dirigir al equipo de su vida y al que conoce tan bien”, argumentó el exfutbolista.



El portugués realizó estas declaraciones en Torrevieja, donde se ha desplazado con su esposa, la modelo sueca Helen Svendin, para grabar un anuncio de la firma Heineken. Luis Figo también se refirió a la salida de Zidane.



“Siempre es un momento duro y triste cuando dejas una entidad que conoces tanto y tan bien. Como amigo espero lo mejor para él”, añadió. No quiso valorar la carta de despedida del entrenador, publicada en el diario As, y se limitó a señalar que “cada persona tiene una experiencia propia”.



“Por los motivos que sean, salir siempre es complicado cuando estás cómodo y en un equipo tan grande como el Real Madrid. Los motivos no los sé, pero es duro y si lo ha transmitido de esta forma es porque lo ha sentido así”, explicó.



Cuestionado por el técnico que ficharía para el equipo, el portugués insistió en que si no puede ser Raúl, desearía a una persona “que se identifique con el club, que lo conozca y que tenga conocimiento para mejorar”.



Figo no quiso elegir entre Kilian Mbappe o Erling Haaland como posible refuerzo para el Real Madrid y señaló que elegiría a Ronaldo. “¿A cuál?", fue la pregunta. "A los dos”, sentenció.



EFE

Más noticias deportivas

-La Selección Colombia saluda al campeón Egan Bernal -Reinaldo Rueda se refiere al fuerte comunicado de James -Mariana Pajón, dos triunfos con miras a los Olímpicos