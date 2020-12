Estos son los grandes candidatos a ganar el premio The Best

Ya distinguidos por la Uefa en octubre, Robert Lewandowski y Pernille Harder figuran como inhabituales favoritos para conquistar el jueves los premios Fifa The Best al mejor jugador y jugadora del año, galardón supremo ante la ausencia en 2020 del Balón de Oro.

Nunca antes el goleador polaco del Bayern había presentado mejores argumentos para destronar a la dupla Ronaldo-Messi, los otros dos finalistas, que se han repartido tres de cuatro trofeos The Best y once de los doce últimos Balones de Oro, con la única excepción del croata Luka Modric en 2018.



Pero a sus 32 años, 'Lewy' fue uno de los grandes artífices del repóker de títulos Bundesliga-Copa-Champions-Supercopa de Europa-Supercopa de Alemania, apuntándose 34 goles en la liga alemana y 15 en competición europea. Y en 2020-2021 lleva ya 16 goles en otros tantos partidos.



Con su primer título europeo, que le sirvió para resarcirse de la final de la Champions perdida en 2013 con el Borussia Dortmund, "merece" ese trofeo "como ningún otro. Fue la temporada de su vida", afirmó para la AFP el presidente del club bávaro, Karl-Heinz Rummenigge.



El polaco habría podido soñar con un Balón de Oro, un galardón para el que nunca llegó a subir al podio. Pero la recompensa concedida por la revista France Football fue cancelada por primera vez desde 1956 debido a los efectos de la pandemia en el fútbol.

Messi, rey de un discreto Barça

Pesadilla de las defensas de la Bundesliga, el goleador pasó mucho tiempo sin el reconocimiento del fútbol internacional, penalizado por una débil selección polaca, pero también por su dificultad para mostrarse decisivo en los partidos clave de la Liga de Campeones.



Aunque no marcó en la final ante el París SG (1-0), brilló en octavos contra el Chelsea (tres goles y cuatro pases de gol), y sumó un nuevo gol en cuartos y otro en semifinales.

Sus rivales; el argentino Leo Messi, de 33 años, conquistó en 2019-2020 un séptimo título de máximo goleador de laLiga, antes de un verano boreal agitado por sus vanos intentos de irse del Barça.



Messi vio cómo la debilidad defensiva de su equipo facilitó el título liguero del Real Madrid, y vivió el humillante 8-2 que le endosó el Bayern en cuartos de Champions. Apenas mediado diciembre está lejos de los primeros puestos de laLiga.



Con 35 años, el portugués Cristiano Ronaldo atraviesa días más tranquilos en la Juventus, con dos títulos nacionales desde su llegada en 2018 y 37 goles en la temporada 2019/20, pero en contra de sus aspiraciones pesa la eliminación de los 'bianconeri' contra el Lyon en octavos de Champions.

Bielsa entre Klopp y Flick

En categoría femenina, la carrera se anuncia más abierta para sucedes a la campeona del mundo estadounidense Megan Rapinoe: la danesa Pernille Harder, traspasada del Wolfsburgo al Chelsea a comienzos de temporada, se medirá con la defensora inglesa del Manchester City Lucy Bronze y a la francesa Wendie Renard, ambas coronadas en la Champions con el Lyon el pasado verano.



El argentino Marcelo Bielsa, que logró ascender al Leeds United a la Premier League, aspira a ser designado mejor entrenador masculino del año, aunque no lo tendrá fácil junto a los alemanes Hansi Flick (campeón de cinco títulos con el Bayern) y Jürgen Klopp (campeón de la Premier con el Liverpool).



Entre los mejores técnicos de equipos femeninos se hallan el francés Jean-Luc Vasseur (Lyon), la entrenadora del Chelsea, Emma Hayes, y la seleccionadora de Holanda, Sarina Wiegman.

Los laureados de los premios The Best son designados por el voto de los capitanes y seleccionadores nacionales, de un grupo de más de 200 periodistas, así como de aficionados consultados en línea entre el 25 de noviembre y el 9 de diciembre.



AFP