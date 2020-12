Ella es Reshmin Chowdhury, la encantadora presentadora de los The Best

Cuando los mayores astros del fútbol reciban los premios The Best de la Fifa, este jueves, como recompensa a su desempeño de todo el año serán presentados por dos figuras también estelares: Reshmin Chowdhury.



Reshmin Chowdhury es una periodista y locutora deportiva inglesa políglota que trabaja para BT Sport, talkSPORT y la BBC. En 2018 ya fue presentadora de los The Best FIFA Football Awards™ en la alfombra verde del Royal Festival Hall de Londres.



Ella es Reshmin Chowdhury:

