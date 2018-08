Fifa sancionó al Atlético de Madrid por el reglamento de traspasos

El club español del Atlético de Madrid, reciente ganador de la Supercopa de Europa, fue sancionado con una multa de 45.900 euros por haber recurrido a fondos de inversión (TPO), prohibidos por la FIFA, anunció la estancia este viernes.

El club colchonero recibió de la Comisión de Disciplina de la FIFA una multa así como una advertencia por "violar el reglamento del estatuto y traspaso de jugadores".



Ganador de la última Europa League, el club fue sancionado a la vez por haber recurrido a los TPO y por haber entregado "informaciones incorrectas" en el sistema de regulación de traspasos internacionales (ITMS).



La FIFA también sancionó a varios clubes, entre ellos dos de Catar, por impagos a jugadores.



El Qatar Sports Club recibió una multa de 26.400 euros y tiene 90 días para pagar sus deudas. Si no cumple, el club sufrirá la retirada de 6 puntos y una prohibición de realizar traspasos durante 4 periodos de mercado.



El otro club de Catar, Al-Shamal, fue condenado a una multa de 13.220 euros y amenazado con un retirada de 6 puntos si no salda sus deudas en 30 días.



El club de los Emiratos Árabes Unidos, Shabab Al Ahli, fue castigado con una multa de 26.400 euros y dispone de 90 días para abonar los salarios impagados.



Por último, la FIFA infligió una multa de 8.000 euros al club iraní del Saba Qom, que también se arriesga a una retirada de puntos si no soluciona los impagos en 30 días.







AFP