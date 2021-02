La Selección Colombia sigue por fuera de las 10 mejores del mundo

Bélgica continúa al frente de la clasificación Fifa de selecciones nacionales, por delante de Francia y Brasil, y España ocupa la sexta plaza en la primera lista de 2021, que no experimenta cambios con respecto a la anterior en sus treinta primeras posiciones. Colombia está fuera del Top-10 y se ubica de 15.



Los 32 primeros puestos se mantienen sin cambios desde finales de 2020. Europa y Latinoamérica se reparten las diez primeras posiciones: Bélgica (1.780 puntos), Francia (1.755), Brasil (1.743), Inglaterra (1.670), Portugal (1.662), España (1.645), Argentina (1.642), Uruguay (1.639), México (1.632) e Italia (1.625).



Para elaborar el escalafón la Fifa ha tenido en cuenta 43 partidos de selecciones absolutas (incluido un disputado en diciembre de 2020).



La competición más importante de estas últimas semanas ha sido el Campeonato de África de Naciones (CHAN), con 32 partidos disputados, que, al igual que los 11 partidos restantes, son considerados como partidos amistosos, ya que en el CHAN solamente participan jugadores que militan en las ligas nacionales de los países contendientes. Marruecos (33ª, +2), vencedora del CHAN, y Malí (54ª, +3), subcampeona, han firmado las mayores progresiones.



Entre las otras selecciones que han mejorado su posición en febrero figura Costa Rica (50ª, +1), que vuelve a meterse entre las 50 primeras.



La lucha por el primer puesto se agudizará este año con los grandes campeonatos que se perfilan en el horizonte (Copa América, Eurocopa y Copa Oro), y con la reanudación de la fase de clasificación para la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022.

Clasificación de la Fifa

1. Bélgica 1.780 puntos

2. Francia 1.755

3. Brasil 1.743

4. Inglaterra 1.670

5. Portugal 1.662

6. España 1.645

7. Argentina 1.642

8. Uruguay 1.639

9. México 1.632

10. Italia 1.625

15. Colombia 1.601



EFE