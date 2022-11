Un niño brasileño de 12 años podría estar en la mira de la Fifa para nominarlo al 'Premio Puskás' como mejor gol de la temporada de 2022, luego que desde mediados del año se empezara a difundir de forma masiva un video en el que se ve al menor hacer tres sombreritos y una definición, sin dejar caer ni una sola vez el balón.



Davi Luiz es el talentoso futbolista de Nova Era en el estado de Minas Gerais, Brasil, que ha estado en las pantallas de la prensa por la fuerza que le han hecho un gran número de seguidores, quienes le piden a la Federación Internacional de Fútbol Asociación incluir el gol del joven jugador en la premiación que tendrá lugar a inicios del 2023.

Aunque la Fifa no ha confirmado finalmente quiénes serán los nominados de 2022, los brasileños no pierden la esperanza de que el menor sea uno de los destacados, puesto que, a raíz del video, ya lo compró incluso 'El Cruzeiro Club Deportivo', una importante asociación multideportiva en Belo Horizonte.



Según la Fifa, el 'Premio Puskás' "se concede al futbolista que se dictamine que ha marcado el gol más relevante estéticamente, independientemente de la competición, del sexo del autor o su nacionalidad; y siempre que el gol no haya sido producto de la suerte o de un error, y que se haya caracterizado por su juego limpio".

Al joven Davi Luiz ya lo han comparado sus seguidores incluso con estrellas mundialmente reconocidas como Cristiano Ronaldo, quien fue el primero en recibir este premio. Por lo que hay comentarios que si el menor es nominado, se estaría hablando de un talento como el del portugués.

¿Qué tienen los goles nominados al 'Premio Puskás'?

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) definió cuatro puntos claves que para que un gol sea considerado ganador:



En primer lugar, debe haberse anotado en medio de "un juego limpio", es decir, que el jugador no haya incurrido en faltas de comportamiento en la cancha ni estar bajo efectos de dopaje.



Lo segundo, es que el gol haya tenido estética. Lo que implica puntos como la complejidad del disparo, dependiendo de qué tan lejos se realizó, si se incluyeron acrobacias, la reacción a pases en equipo, entre otros.



Como tercer punto, tienen en cuenta la "importancia del partido" según el siguiente orden: "selecciones nacionales absolutas, torneos continentales y campeonatos de primera división".



Y, por último, que el gol no haya sido por suerte o error del equipo contrincante.

