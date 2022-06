La Fifa dio un giro reglamentario el mismo día en que el arquero australiano Andrew Redmayne, héroe en su país al lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2022 ante el seleccionado de Perú por sus famosos “bailecitos” y por haber atajado el tiro decisivo al delantero Alex Valera.

Redmayne es uno de quienes inspiraron a que se modificara la normativa sobre las tandas de penales. Es que las actitudes de Redmayne estuvieron en el centro de la escena. Del juego poco se habló, pero sí mucho de sus extraños comportamientos, que sirvieron para distraer y desgastar a los dirigidos por Ricardo Gareca.



El mismo lunes, en la Asamblea General de la International Football Association Board 136, que se realizó en Doha, Qatar, el máximo organismo que rige las reglas del fútbol decidió realizar una modificación en el reglamento, en pos de limitar el protagonismo de los “arqueros bailarines”.

¿Qué cambiará?



La modificación ya fue aprobada por la Fifa y comenzará a implementarse el primero de julio. ¿Qué plantea? Desde ahora, los arqueros deberán tener los dos pies sobre la línea a la hora de una ejecución desde el punto del penal. Esto es tanto para los partidos o para la tandas definitorias y ya no podrá adelantarse como antes podía tener un pie sobre la línea.



Además, el comunicado de la International Football Association Board aclara que no se sancionará al arquero que tenga un pie por detrás de la línea de meta en el momento de la ejecución de los penales.



Hasta el 30 de junio, los arqueros podían mantener solamente un pie apoyado sobre la línea del arco y otro adelantado. Eso ya forma parte del pasado.



El arquero ahora no puede adelantarse y ya no correrá más la interpretación que permitía mantener, al menos, sólo un pie sobre la línea.



En el actual semestre que culminará con la celebración de la Copa del Mundo en Catar, vuelve a haber una importante variante en el reglamento y habrá que ver cómo impacta eso en el juego.

El arquero 'bailarín' de Australia explicó sus gestos



Redmayne no solo será recordado por sus clásicos bailes. El arquero reconoció acciones muy polémicas que lo tuvieron como protagonista. ¿Qué fue lo que pasó? El australiano, no bien se dio cuenta de que el arquero peruano Pedro Gallese, tenía el clásico “papelito” con información de los pateadores en la botella de agua, aprovechó un momento de distracción del rival y le tiró todo atrás de los carteles de publicidad del estadio.



“Si tuviésemos notas en nuestra botella y alguien la viese, la habría lanzado lejos”, explicó, como si esa acción justificara todo. Y agregó: “Era a matar o morir”.



