Las batallas de la Fifa para defender su imperio mundial (análisis)

La Fifa, el organismo que rige el fútbol mundial, el todopoderoso, se enfrenta a varios desafíos que marcaran su futuro inmediato, y con los que pretende mantener y ampliar su hegemonía orbital. El ente se moverá desde 2024 en dos frentes, el administrativo, en la batalla que tiene con la polémica Superliga, y su amenaza de suspensión a la Confederación Brasileña, y otro operativo, con las modificaciones a algunas de sus competiciones.

La Fifa que preside Gianni Infantino no suele tener derrotas. Pero ahora su imperio se vio amenazado con la decisión del tribunal de justicia europeo que resolvió que el organismo junto con la Uefa promulgaban un “abuso de posición dominante” en la organización de sus competiciones, bloqueando el nacimiento de la Superliga, el torneo que en principio impulsaron 12 clubes y que tiene nueva vida con esta decisión, aunque ahora con Real Madrid y Barcelona como únicos promotores.



Se trata de una resolución que sacudió los cimientos del poderoso imperio del fútbol, ya que ahora los equipos que deseen participar en la Superliga –torneo paralelo, de la magnitud de la Champions League y con promesa de millonarios ingresos– podrán hacerlo sin temores a sanciones ni bloqueos. La torta, entonces, se repartirá diferente y esa es una amenaza para los tradicionales dueños del fútbol que no esperaban perder esta batalla. Aunque confían en que el nuevo torneo no logrará expandirse, sí es un golpe al monopolio del fútbol.

Facebook Twitter Linkedin

La corte de Luxemburgo, en cambio, estableció este jueves que la UEFA y la FIFA abusaron de "posición dominante". Foto: EFE

Mientras la Fifa recibe esa amenaza, por el otro lado ejerce su control y su autonomía de las instancias nacionales de cada país afiliado, y lo demuestra al poner contra las cuerdas nada menos que a la Confederación Brasileña de Fútbol. La Fifa ya le dijo, fuerte y claro, que tiene riesgo de sanción por ingerencia estatal en la organización del fútbol brasileño, tras la destitución del presidente de la Confederación, Ednaldo Rodrigues, por parte de un tribunal, por aparentes irregularidades en su elección.



El presidente encargado afirmó que no hará caso al pedido de Fifa de paralizar el proceso electoral, por lo que el fútbol brasileño está en riesgo de dejar de competir en eliminatorias, Copa América y en torneos internacionales de clubes. El asunto será estudiado por una comisión que se formará el 8 de enero. La Fifa, que con la Superliga ya no es un ente intocable, le sacará provecho a cualquier amenaza estatal para reafirmar su poder.

Facebook Twitter Linkedin

Logo de la Fifa. Foto: AFP

Mientras tanto, se vienen transformaciones de fondo en la organización de torneos Fifa. El ente ya anunció con bombos y platillos el regreso de la Copa Intercontinental, que ahora enfrentará a los campeones de las distintas confederaciones. Por otro lado, quedó establecido para 2025 el nuevo Mundial de Clubes, que se jugará en Estados Unidos con 32 equipos y cada cuatro años: la Fifa tiene el reto de cautivar a los millones de espectadores.



La Fifa avanza con sus revolucionarios cambios, se expande, conquista nuevos terrenos, se afianza en Estados Unidos –sede de la próxima Copa América–, para no quedar estancada y para aumentar sus arcas y dominios, todo mientras hace frente al impacto que pueda tener la Superliga.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

Más noticias de deportes