Los argentinos Lionel Messi y Julián Álvarez, los franceses Karim Benzema y Kylian Mbappé, el polaco Robert Lewandowski, el croata Luka Modric, el noruego Erling Haaland y los brasileños Neymar y Vinicius Junior, figuran en el elenco seleccionado por la FIFA para optar al 'The Best' como mejor futbolista de 2022. Cristiano Ronaldo, de un discreto año, no aparece.

Son en total 14 los nominados entre los que se elegirá el 'The Best', que saldrá de una votación pública que se cerrará a la conclusión de 3 del próximo febrero, y que han sido seleccionados por un panel de expertos de la FIFA, en reconocimiento a los logros alcanzados entre el 8 de agosto de 2021 y el 18 de diciembre de 2022.



Tras el cierre de las votaciones, la FIFA anunciará los tres finalistas de los que saldrá el ganador como Mejor Futbolista del Año. De los 14 seleccionados, 4 militan actualmente en el París Saint Germain, 3 en el Manchester City y en el Real Madrid, y uno al Barcelona, Liverpool, Borussia Dortmund y Bayern Münich.



(Puede leer: Contundente reacción de Antonela Roccuzzo tras fuerte canción de Shakira a Piqué).

Nominados de Fifa

Facebook Twitter Linkedin

Neymar (PSG) Neymar da Silva Santos Júnior más conocido como Neymar hace parte de grupo Once Ideal elegido por la Fifa en los premios The Best. Según la organización, este deportista es uno de los mejores delanteros de la temporada. Por otro lado, aunque fue nominado al galardón de ‘The Best’ a mejor jugador, la preferencia fue de un 6,97 por ciento respecto a Lionel Messi con 19,25 por ciento y Cristiano Ronaldo 43,16 por ciento. El Ganador. Foto: Facundo Arrizabalaga / EFE

Premio The Best a la Jugadora de la FIFA:



Aitana Bonmatí (España / FC Barcelona)

Debinha (Brasil / North Carolina Courage)

Jessie Fleming (Canadá / Chelsea FC Women)

Ada Hegerberg (Noruega / Olympique Lyonnais)

Sam Kerr (Australia Chelsea FC Women)

Beth Mead (Inglaterra / Arsenal WFC)

Vivianne Miedema (Países Bajos / Arsenal WFC)

Alex Morgan (EE. UU. / Orlando Pride / San Diego Wave)

Lena Oberdorf (Alemania / VfL Wolfsburg)

Alexandra Popp (Alemania / VfL Wolfsburg)

Alexia Putellas (España / FC Barcelona)

Wendie Renard (Francia / Olympique Lyonnais)

Keira Walsh (Inglaterra / Manchester City WFC / FC Barcelona)

Leah Williamson (Inglaterra /Arsenal WFC)



Premio The Best al Jugador de la FIFA:



Julián Álvarez (Argentina / Club Atlético River Plate / Manchester City FC)

Jude Bellingham (Inglaterra / BV Borussia 09 Dortmund)

Karim Benzema (Francia / Real Madrid CF)

Kevin De Bruyne (Bélgica / Manchester City FC)

Erling Haaland (Noruega / BV Borussia 09 Dortmund / Manchester City FC)

Achraf Hakimi (Marruecos / París Saint-Germain FC)

Robert Lewandowski (Polonia /FC Bayern München / FC Barcelona)

Sadio Mané (Senegal / Liverpool FC / FC Bayern München)

Kylian Mbappé (Francia / París Saint-Germain FC)

Lionel Messi (Argentina / París Saint-Germain FC)

Luka Modrić (Croacia / Real Madrid CF)

Neymar (Brasil / París Saint-Germain FC)

Mohamed Salah (Egipto / Liverpool FC)

Vinícius Júnior (Brasil / Real Madrid CF)



Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino:



Sonia Bompastor (Francia / Olympique Lyonnais)

Emma Hayes (Inglaterra / Chelsea FC Women)

Bev Priestman (Inglaterra / selección nacional de Canadá)

Pia Sundhage (Suecia / selección nacional de Brasil)

Martina Voss-Tecklenburg (Alemania / selección nacional de Alemania)

Sarina Wiegman (Países Bajos / selección nacional de Inglaterra)



Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino:



Carlo Ancelotti (Italia / Real Madrid CF)

Didier Deschamps (Francia / selección nacional de Francia)

Pep Guardiola (España / Manchester City FC)

Walid Regragui (Marruecos / Wydad AC / selección nacional de Marruecos)

Lionel Scaloni (Argentina / selección nacional de Argentina)



Premio The Best a la Guardameta de la FIFA:



Ann-Katrin Berger (Alemania / Chelsea FC Women)

Mary Earps (Inglaterra / Manchester United WFC)

Christiane Endler (Chile / Olympique Lyonnais)

Merle Frohms (Alemania / Eintracht Frankfurt / VfL Wolfsburg)

Alyssa Naeher (EE. UU. / Chicago Red Stars)

Sandra Paños García-Villamil (España / FC Barcelona)



Premio The Best al Guardameta de la FIFA:



Alisson Becker (Brasil / Liverpool FC)

Yassine Bounou (Marruecos / Sevilla FC)

Thibaut Courtois (Bélgica / Real Madrid CF)

Ederson (Brasil / Manchester City FC)

Emiliano Martínez (Argentina / Aston Villa FC)

Más noticias de Deportes

DEPORTES

*Con información de prensa de FIFA y EFE