La FIFA y la International Football Association Board (IFAB) dan un giro al reglamento del fútbol en busca de su evolución, al modificar ocho reglas.



Entre ellas se destaca una que genera mucha controversia, la del comportamiento de los porteros en los penaltis.

Estas normas entraron en vigencia a partir del 1 de julio del 2023 y desde ahora ya hacen parte de la cotidianidad del juego.

Regla ‘anti Dibu’

Dibu Martínez

La primera modificación es la regla llamada 'anti DIbu', que no permite a los arqueros provocar al rival que vaya a patear un penalti, haciendo gestos que distraigan.



“El guardameta no debe comportarse de manera que distraiga al lanzador del penalti de manera antirreglamentaria, por ejemplo, retrasando la ejecución del tiro o tocando los postes de la portería, el travesaño o la red”.

Invasión en las celebraciones

Si después de anotarse un gol y antes de reanudarse el juego el árbitro constatara que una persona no autorizada se hallaba en el terreno de juego en el momento de marcarse el gol, y esa persona interfería en el juego: el árbitro deberá anular el gol si la persona no autorizada era Un jugador, suplente, jugador sustituido, jugador expulsado o miembro del cuerpo técnico del equipo que marcó el gol, se reanudará el juego con un tiro libre directo desde la posición de la persona no autorizada.



También si es un agente externo que interfirió en el juego, a menos que el gol se produzca de la manera indicada anteriormente en la sección "personas no autorizadas en el terreno de juego".



El juego se reanudará con balón a tierra.



Ahora, el árbitro concederá el gol si la persona no autorizada era: jugador, suplente, jugador sustituido, jugador expulsado o miembro del cuerpo técnico del equipo que recibió el gol; un agente externo que no interfirió en el juego.

Nuevo árbitro

Robertson discute con el árbitro asistente Constantine Hatzidakis

Con la nueva regla habrá un árbitro asistente de reserva, además de remplazar a cualquiera de los titulares.

Tiempo añadido

Ahora se autorizó que se añadirán minutos al final del encuentro por celebraciones y tiempo perdido.

Las amarillas

Lionel Messi de Argentina habla con el árbitro español Antonio Mateu, durante el partidoen el estadio de Lusail.

“La tanda de penaltis se ejecutará una vez terminado el partido (...); las advertencias y amonestaciones impuestas a jugadores y miembros del cuerpo técnico durante el encuentro no se tendrán en consideración en la tanda de penales”.

Las expulsiones

El árbitro solo expulsará a un jugador que comete una infracción, por ejemplo, un penalti, si evita una ocasión manifiesta de gol si comete dicha infracción sin tener posibilidad de jugar el balón. En caso contrario, no será roja.

La regla Mbappé por el fuera de juego



Kylian Mbappé

Es otra de las reglas clave en las modificaciones. La Fifa pretende con esta norma aclarar situaciones como la que se dio en la final de la Nations League entre España y Francia cuando Mbappé se benefició de una acción para decidir el encuentro.



Se considerará que un jugador en posición de fuera de juego no ha sacado ventaja de dicha posición cuando reciba el balón de un adversario que juega voluntariamente el balón, incluida la mano voluntaria, a menos que se trate de una ‘salvada’ por parte de un adversario.



Aclaraciones:

Jugar "voluntariamente» el balón (excluida la mano voluntaria) implica que el jugador tiene la posibilidad de controlarlo y:



*Pasar a un compañero;

* Recuperar la posesión, o despejar, ya sea con el pie o de cabeza.



El hecho de que el pase, el intento de recuperar la posesión o el despeje del jugador sea impreciso o no logre su objetivo no invalida la «voluntariedad» de la acción.

Los siguientes criterios se deben emplear, como corresponda, como indicadores de que el jugador tiene la posibilidad de controlar el balón y, por consiguiente, la acción es voluntaria:

-El balón llega desde lejos y el jugador lo ve claramente.

-El balón no se mueve a gran velocidad.

-Se puede prever la trayectoria del balón.

-El jugador tiene tiempo para coordinar sus movimientos, es decir, no realiza una acción como un salto, extensión de las extremidades o movimiento instintivo con el que consigue un ligero contacto o control.

-Es más fácil jugar un balón que está sobre el terreno de juego que cuando está en el aire.

El nuevo rol del entrenador

En el caso que suceda una acción ilegal dentro de un banquillo y no se logre identificar al culpable de los hechos, el entrenador será el que reciba el castigo





DEPORTES

