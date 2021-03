¿Sancionaron a Alemania? Esta es la decisión de la Fifa

La Fifa anunció este viernes que no sancionará a la selección alemana por haber tenido un gesto el jueves a favor de los Derechos Humanos, en su primer partido de clasificación para el Mundial 2022, organizado en Catar, en el punto de mira de la protesta.

"La Fifa cree en la libertad de expresión y en el poder del fútbol para provocar cambios positivos", señaló en un comunicado enviado a SID, filial deportiva de la AFP.



Antes del partido, ganado por 3-0 a Islandia, los jugadores de la selección alemana enviaron un mensaje en favor de los Derechos Humanos en este inicio del camino hacia el Mundial de Catar.



En el momento de los himnos nacionales, los jugadores alemanes mostraron una camiseta negra con una gran letra blanca. Las once letras formaban las palabras "HUMAN RIGHTS" (Derechos Humanos, en inglés).



Esta acción llega poco después de que el diario británico The Guardian afirmara que 6.500 obreros, que en su mayor parte son migrantes procedentes de India y del subcontinente indio, murieron en el emirato desde que recibiera en 2010 el encargo de organizar el torneo. Esta cifra es discutida por Catar.



El miércoles, los jugadores de Noruega organizaron una acción similar antes de jugar en Gibraltar, luciendo camisetas donde se leía "Derechos Humanos dentro y fuera del terreno de juego".



Tras el partido de Alemania, el centrocampista Leon Goretzka explicó el gesto de los jugadores alemanes. "Queríamos demostrar claramente a la opinión (pública) que no somos ajenos a esto", afirmó.

"Nosotros mismos trazamos las letras en nuestras camisetas. Llegamos a una gran audiencia y podemos utilizarlo de manera formidable para enviar señales en favor de los valores que defendemos", explicó.



El gesto fue elogiado este viernes por el portavoz del gobierno alemán, Steffen Seiffert, calificándolo de "buena acción".



"Es bueno recordar de nuevo los valores de nuestra democracia liberal, en una época en la que la democracia no está necesariamente al alza en todo el mundo", añadió.



La Fifa, que por regla general prohíbe las declaraciones políticas en los partidos, decidió esta vez no sancionar a Noruega y Alemania.



En una rueda de prensa ofrecida este viernes, el seleccionador noruego Staale Solbakken felicitó al equipo alemán: "Está bien que la Mannschaft nos haya seguido. Es uno de los grandes equipos que marcan el paso. No sé cuánta gente ha visto a

Alemania jugar su primer partido de clasificación al Mundial, pero sin duda 10-12 millones. Esto tiene un efecto".



Además Solbakken indicó que su equipo tiene previsto un nuevo gesto de este tipo ante Turquía el sábado.



Con AFP

