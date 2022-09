Con el pasar de los meses, la polémica por el caso de Byron Castillo no se termina.



El futbolista, ahora en el León de México, sigue en el ojo del huracán luego de que la Federación Chilena de Fútbol (ANFP) presentara un recurso ante la Fifa, por su supuesta alineación indebida en ocho partidos de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

Aunque Fifa desestimó la alegación de Chile, en la que se pretendía demostrar que Castillo habría nacido en Colombia y no en Ecuador, la segunda instancia en el ente que rige el fútbol mundial tendría su desenlace en los próximos días.

Y, en esta oportunidad, el audio publicado por el 'Daily Mail' le vuelve a poner una dosis más de expectativa al fallo.



Todo, a escasas semanas del Mundial de Catar, cita a la que Chile pretendería ir en lugar de Ecuador, según ha expresado su federación.



¿Qué tan factible es que Ecuador quede fuera del Mundial?



¿Cuáles son los escenarios que podrían venir?



¿Ecuador puede quedar fuera del Mundial?

Las claves de la decisión de Fifa

“La Comisión Disciplinaria de la Fifa ha tomado una decisión sobre el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura de los criterios de convocatoria para participar con la selección nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en ocho partidos de clasificación, correspondientes a la fase preliminar de la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022”, anunció de entrada la Fifa en su fallo del pasado junio.



Luego, añadió que "la Comisión Disciplinaria de la Fifa ha decidido cerrar el procedimiento disciplinario iniciado contra la FEF”.



Esa decisión, que Chile ahora impugna, responde principalmente al criterio de la elegibilidad y no a la nacionalidad de Castillo.



El jugador, sobre el que Chile alega que nació en Colombia, había sido objeto de investigación en Ecuador desde hace varios años con motivo de los rumores sobre irregularidades en su documentación.



En 2021, la justicia ecuatoriana determinó que, ante sus órganos, Castillo es ecuatoriano. De ahí que el entrenador Gustavo Alfaro, de la Selección de ese país, decidiera convocarlo para los ocho compromisos de los que hizo parte en la pasada eliminatoria al Mundial de Catar. Dos de ellos contra Chile.



Ante Fifa, una entidad que no está diseñada para determinar la nacionalidad de una persona, el tema de análisis pasa por los requisitos de elegibilidad del futbolista en su Selección.



De acuerdo con su normativa, un jugador puede ser convocado por la Selección de un país si nació en el mismo territorio de la Federación correspondiente (Ecuador, en el caso de Castillo), si uno de los padres biológicos nació en el territorio de la Federación, si uno de los abuelos nació en el territorio de la Federación o si el jugador ha vivido durante mínimo cinco años en el territorio de la Federación.



Esta última causal habría sido, sobre el papel, la razón de peso para que la Fifa decidiera cerrar su investigación con prontitud. Lo anterior porque, aunque pueda tener validez el registro civil que presentó Chile, y que Castillo supuestamente haya nacido en Tumaco (Nariño), el mero hecho de que Castillo lleve más de una década en Ecuador y que nunca ha jugado por la Selección Colombia sería suficiente para respaldar a Byron Castillo y la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

¿Y si los documentos fueran falsos?

Aunque la decisión de Fifa parece ser firme, el interrogante que dejó el audio publicado esta semana, (que ya se había conocido en 2018, en Ecuador) es si hubo falsificación de documentos.



Sobre una situación similar, en 2015, ante un reclamo de Uruguay por supuesta irregularidad en los documentos de jugadores ecuatorianos que hicieron parte del Sudamericano Sub-17, organizado en Paraguay, entre los que estaría Byron Castillo, "la Cámara de Apelaciones de la Conmebol se declaró incompetente, por lo cual el reclamo pasó a la Fifa. Sin embargo, este organismo rechazó la demanda con el argumento de que la federación ecuatoriana no tenía responsabilidad si los documentos de esos futbolistas habían sido falsificados por terceros y no tenía conocimiento de ello", según reportó en su momento 'Ovación'.



A pesar de ello, de comprobarse algo nuevo en este caso podría entrar a jugar la normativa relacionada.



El artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA dice que "toda persona que, en el ámbito de cualquier actividad relacionada con el fútbol, cree un documento falso, falsifique un documento existente o utilice un documento falsificado será sancionada con una multa y con una suspensión que dure al menos seis partidos o un periodo determinado que en ningún caso será inferior a doce meses".



En ese sentido, la sanción podría ser para el jugador, no para la Federación.



Lo llamativo es que si se llegara a comprobar la ineligibilidad de Castillo, situación extraña, "la FIFA dicta que 'se sancionará a su equipo con derrota por retirada o renuncia (véase art. 31) y una multa de 6,000 CHF como mínimo'", según asegura 'Redgol'.

¿Y si Fifa respalda, de nuevo, a Ecuador?

Cuando se conozca el segundo fallo de Fifa, la puerta que se abre para la Federación de Chile es la del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por su sigla en francés).



En esa instancia, la máxima en estos temas, el caso podría ser revisado. La preocupación para la ANFP es que el proceso podría demorarse y el Mundial está a la vuelta de la esquina.



REDACCIÓN DEPORTES

