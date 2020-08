La Fifa archivó investigación a su presidente, Gianni Infantino

La justicia interna de la Fifa, tras haber abierto una investigación preliminar, decidió "archivar el caso" abierto a su presidente Gianni Infantino.

"Tras haber examinado la documentación y las pruebas pertinentes", el presidente de la cámara de instrucción de la comisión de ética decidió "archivar el caso debido a la ausencia evidente de pruebas respecto a cualquier violación del código ético", indicó la Fifa en un comunicado.



El proceso es distinto al que ya tiene con la justicia suiza, que lo investiga por haber tenido tratos con el anterior fiscal, Michael Lauber.



La investigación penal abierta por Stefan Keller está relacionada con una reunión que Infantino mantuvo con el fiscal general anterior, quien investigaba una trama de corrupción en el fútbol y que renunció el 24 de julio.



A esto, la Fifa respondió en un comunicado: "no había ni hay absolutamente razón alguna para iniciar una investigación, porque no ha ocurrido nada delictivo ni por asomo. No existe ninguna prueba concreta en absoluto de ningún tipo de delito penal".



