Fifa amenaza con suspender a Brasil: la decisión sacudiría las eliminatorias al Mundial

La Fifa podría tomar una decisión que sacudiría la eliminatoria suramericana y el fútbol mundial: suspender a la Confederación Brasileña de Fútbol y sacar a sus equipos de los torneos internacionales.

La entidad envió una carta a la CBF en la que le advierte que podría sancionarla tras la decisión de un tribunal de Río de Janeiro de destituir, el pasado 7 de diciembre, al presidente de la entidad, Ednaldo Rodrigues, por irregularidades en su elección.



El máximo tribunal deportivo de Brasil, además, tiene la misión de convocar nuevas elecciones en un plazo de 30 días hábiles. La decisión fue ratificada por dos tribunales superiores. Todo lo anterior es considerado por la Fifa como una intervención estatal.

La fuerte carta de la Fifa a Brasil



La agencia AP reveló una carta firmada por el director de asociaciones miembros de la Fifa, Kenny Jean-Marie, y la subsecretaria general de la Conmebol, Monserrat Jiménez, en la que advierte con dureza a la CBF de una posible suspensión. El tema será estudiado por una comisión que se formará el próximo 8 de enero.



“La FIFA y la CONMEBOL desean enfatizar firmemente que, hasta que dicha misión se lleve a cabo, no se tomará ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas elecciones o convocatorias de elecciones. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que presentar el asunto a su órgano de decisión pertinente para su consideración y resolución, lo que también podría incluir una suspensión”, dice el documento.



“En aras del buen orden, también nos gustaría subrayar que si la CBF fuera finalmente suspendida por el organismo correspondiente de la FIFA, perdería todos sus derechos de membresía con efecto inmediato y hasta que la FIFA levante la suspensión. Esto también significaría que los equipos representativos y de clubes de la CBF ya no tendrían derecho a participar en ninguna competición internacional mientras esté suspendida”, añadió.



La suspensión no solo sería para la selección absoluta, hoy en el sexto lugar de la eliminatoria con siete puntos, sino para las de categorías menores, como la Sub-23 que se prepara para jugar el Preolímpico en Venezuela, a partir del 20 de enero.



Tampoco podrían competir los clubes brasileños en los torneos de Conmebol. Uno de ellos, Red Bull Bragantino, será rival de Águilas Doradas en la segunda fase previa de la Libertadores.



Cabe recordar que las más recientes cinco ediciones de la Libertadores fueron ganadas por clubes brasileños. La de 2023 la ganó Fluminense.

Germán Ezequiel Cano levanta la Copa Libertadores. Foto: Antonio Lacerda. Efe



