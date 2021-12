El FC Barcelona habría alcanzado un acuerdo con el Manchester City para el fichaje del delantero español Ferran Torres por un monto de 55 millones de euros (62 millones de dólares), anunciaron este miércoles los canales de la televisión inglesa BBC y SKY.





¿Quién es Torres?

Torres, joven internacional español de 21 años, llegó al City en agosto de 2020 procedente del Valencia por 20 millones de euros. En la temporada 2020-2021, la primera con la camiseta de los 'Citizens',



Ferran anotó 16 goles en 43 partidos, que ayudaron al equipo a ganar la Premier League y alcanzar la final de la Liga de Campeones. No obstante, el protagonismo del delantero esta temporada en el equipo de Pep Guardiola es mucho menor y desde hace dos meses.



Torres está alejado de los terrenos de juego por una fractura en un pie que sufrió en un partido con España. El Barcelona, en grandes dificultades financieras y con una gran falta de gol, tras perder el pasado verano (boreal) a Lionel Messi y hace una semana a Sergio Agüero, obligado a retirarse por unos problemas cardíacos, busca un goleador para arreglar los problemas ofensivos del equipo que ahora dirige Xavi Hernández.



El Barça, además, no está cumpliendo por ahora los objetivos de la temporada: eliminado en la primera fase de la Liga de Campeones, los azulgrana están en La Liga en la 7ª plaza de la clasificación, a 15 puntos del líder Real Madrid. La crisis económica del club, que ha reconocido una deuda superior a los 1.000 millones de euros, amenaza además con dificultar la renovación del equipo, al no poder cumplir con el 'fair play financiero' impuesto por La Liga.

Guardiola lo confirmó

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, confirmó este jueves que el acuerdo para traspasar al Barcelona al delantero Ferran Torres está a punto de ser completado.



"Cuando el club lo confirme, está hecho", dijo en una rueda de prensa el técnico, que está a la espera que el director de fútbol del club inglés, Txiki Begiristain, le comunique que la operación está firmada.



Guardiola aseguró que no trató de convencer a Torres para quedarse en Manchester cuando el jugador, de 21 años, le informó de su deseo de abandonar la Premier.



"Siempre tengo la sensación de que cuando el FC Barcleona y el Real Madrid llaman a la puerta es difícil decir que no", explicó Guardiola.



Cuando Torres le comunicó que quería marcharse, "le dije, vete", relató el entrenador. "Quiero que mis jugadores sean felices. Si no eres feliz, te tienes que ir. Nosotros no somos un club en el que haya presidentes y consejeros delegados diciendo: 'No, te tienes quedar'. Los jugadores y los clubs tienen que estar de acuerdo", agregó.





EFE Y AFP