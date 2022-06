Mientras se jugaba en el Nuevo Gasómetro el partido entre San Lorenzo y Arsenal por la tercera fecha de la Liga Profesional de Argentina, encuentro que cerró en un empate 3 a 3, el periodista deportivo Fernando Niembro lanzó una frase que ha sido catalogada como repudiable justo en el momento en que decidió quejarse por el uso del VAR, luego del primer gol que convirtió Lucas Suárez para el club de Sarandí.

“No se enamoren del VAR, el problema es creer que es una chica de 17 años”, deslizó. Pero no fue solo eso. La justificación que dio después empeoró la situación y redobló las críticas contra él en las redes sociales.



'Frase repudiable'

Niembro es un reconocido comentarista deportivo. Foto: Archivo EL TIEMPO

En medio del encuentro, en el que Niembro oficiaba como comentarista para la señal de 'ESPN', quiso explayarse sobre la relación entre los árbitros y este sistema, que da asistencia técnica para revisar momentos del partido que no están del todo claros a través de las imágenes que se emitieron por la televisión.



“No se enamoren, muchachos, del VAR. No se enamoren, por favor”, pidió el periodista, para comenzar.



“Hagan jugar el partido rápido, fue clarita la jugada. Termínenla allá, en Ezeiza. No sé si se aburren, si quieren participar, qué se yo. Es clarita la jugada, terminémosla con eso. Ojo que soy defensor del VAR a muerte yo, eh. El VAR es necesario en el fútbol argentino”, siguió.



Entonces, cuando el narrador Federico Bulos se disponía a seguir contando el partido, Niembro acotó: “El problema es creer que es una chica de 17 años”. Al notar la sorpresa del narrador por lo que acababa de decir, Niembro buscó aclarar. “Esa es la etapa del enamoramiento, 17, 18 años. Cuando uno consigue novia. Que el VAR no sea la novia de los árbitros, ¿sí?”, indicó.



Pero después, cuando en las redes sociales ya se habían hecho eco de lo acontecido, el periodista, que tuvo también un corto paso político, fue consultado sobre su frase en el diario deportivo 'Olé' e hizo estallar aún más los cuestionamientos con su respuesta.



“No tengo la menor idea de lo que se está diciendo. Uno se puede enamorar de una chica de 17 años, ¿cuál es el problema?”, se preguntó Niembro, que siguió: “No es menor de edad. Si se puede votar desde los 16. No tengo ningún comentario para hacer”.



Lo anterior, más que polémico para los internautas, pues si bien en Argentina se puede votar para las autoridades nacionales desde los 16 años, la mayoría de edad se establece a partir de los 18 años.

Escuchen lo que dijo Niembro al aire en #SanLorenzo vs #Arsenal. Preocupa mucho lo que dijo en la ultima parte..pic.twitter.com/K1qfuMatV1 — Locos x un Gol (@locosxungol) June 14, 2022

