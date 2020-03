Figura del Real Madrid sale en defensa de James

No hay duda de que el tema de James Rodríguez en el Real Madrid es pan de cada día para sus seguidores y si bien el DT, Zinedine Zidane, no lo tiene en cuenta y muchos le dan duro, pues hay quienes lo defienden.

Uno de ellos es Fernando Hierro, que por estos días está en Colombia y como uno de los jugadores legendarios del club español, se refirió al tema.

“Estuve con él cuando Carlo Ancelotti fue el DT del Real Madrid y es un chico extraordinario, un profesional, no da ni un problema”, señaló.



Y agregó: “El talento, ya lo sabemos todos, no hace falta nadie que hable de su último pase, la finalización, la calidad de su 'balón parado', que trabaja mucho, un chico humilde”.



Hierro advierte que lo que vive James Rodríguez no es culpa solo de él, sino que hay más situaciones que lo comprometen.



“La competencia en el Madrid es brutal, si uno compara todo lo que él tiene alrededor, que pueden jugar en su posición; Kroos, Valverde, Modric, Isco, Vinicius, Benzema, Bale. Todos jugadores que son competencia muy directa", precisó.



“Al comienzo de la temporada tuvo la mala suerte de la lesión, pero creo que es la motivación que tendrá por jugar con sus Selección, se va a entrenar bien y estoy seguro que le va a ir bien porque se lo merece", agregó el exjugador.



