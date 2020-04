'El coronavirus no es un juego': Fernando Gaviria

El ciclista colombiano Fernando Gaviria, quien fue víctima del coronavirus, envió este martes un mensaje a sus seguidores, manifestando que ya se encuentra bien de salud y que ha comenzado con sus entrenamientos.

"Agredezco a todos los que me han apoyado en esta difícil situación. El coronavirus creíamos que era un juego, pero no, a mí me dio, tuve angustia, pero he podido regresar a casa, tranquilo, aliviado, iniciando entrenamientos desde casa", dijo Gaviria.



Además. agregó": Sé que hay personas con más dificultades; fuerza que esto va a acabar pronto".



Fernando Gaviria fue uno de los corredores infectados por el virus, cuando se disputaba el UAE Tour, prueba que optó por no realizar las dos últimas etapas.

DEPORTES