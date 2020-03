¿Cómo sigue Fernando Gaviria? Este es su nuevo parte de salud

Han pasado siete días desde que el ciclista colombiano Fernando Gaviria anunció, a través de sus redes sociales, que sí se había contagiado con el coronavirus, pero que todo estaba bien e iba evolucionando.

"Hola a todos. Sé que ha habido muchos rumores con mi estado de salud, pero estoy bien. He estado acá en constantes exámenes que me han arrojado un resultado positivo para coronavirus, pero me encuentro bien", dijo el ciclista colombiano del equipo UAE Emirates.



Le puede interesar: ¡Buena noticia para Falcao y Rodallega! Suspendieron la Liga turca)



EL TIEMPO y City TV conocieron que el ciclista colombiano estuvo, hasta el lunes, recibiendo tratamiento junto a su compañero, el argentino Maximiliano Richeze en Emiratos Árabes. Ambos estaban confinados.



Sin embargo, su regreso al país aún no tendría fecha, debido a que el brote que ha tenido el coronavirus en todo el mundo ha sido bastante fuerte y hasta no asegurar su buen estado de salud, no se puede volver.



Este periódico supo que Gaviria ya no tiene tos ni fiebre, pero en los próximos días se le harán unos exámenes para confirmar que el ciclista colombiano ya habría superado este virus.



(También lea: Cuadrado, sobre la Selección: ‘Si somos un BMW, seremos un Ferrari’)





Sin embargo, la nueva medida del presidente de Colombia, Iván Duque, en la que desde el próximo lunes, 23 de marzo, a las 0 horas se prohibirá la entrada de pasajeros extranjeros, incluidos los colombianos, podría retrasar el regreso de Gaviria al país.



DEPORTES