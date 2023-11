Fernando Diniz 'echó al agua' a las otras figuras de Brasil para juego contra Colombia

El seleccionador de Brasil, Fernando Diniz, afirmó este miércoles que "muchos" jugadores pueden asumir el protagonismo del lesionado Neymar en la Canarinha, aunque destacó la importancia de evitar presiones.

"Hay una generación extremadamente talentosa que surgió dos años atrás y muchos pueden asumir ese protagonismo", dijo el técnico en rueda de prensa, antes de citar nombres como el de Rodrygo y Vinícius Júnior, del Real Madrid.

Con razón

Diniz aseguró, además, que el relevo va a suceder "de forma natural", pero que los jugadores no se deben de "preocupar" por ello.



"Es importante no colocar ese peso porque nadie necesita asumir ese protagonismo; tienen que sentirse ligeros y que cada uno lo haga lo mejor posible", afirmó.



El técnico aseguró que es una "tristeza muy grande" no poder contar con Neymar, que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y de menisco de la rodilla izquierda en un partido reciente en Montevideo contra Uruguay, que derrotó a Brasil por 2-0.



El delantero del Al-Hilal saudí fue operado a principios de noviembre y desde entonces está en rehabilitación.

