Jugador de Venezuela, devuelto en El Dorado por prueba covid

El atacante Fernando Aristeguieta tiene problemas para unirse de la selección venezolana antes del partido contra Colombia, el viernes en Barranquilla.

El exjugador de América de Cali llegó a Bogotá desde suelo mexicano, donde milita en el Mazatlán, pero al no cumplir con los protocolos de las autoridades colombianas respecto al covid-19, fue devuelto a México.



Al parecer la prueba de coronavirus del futbolista no cumplía con el tiempo máximo exigido para ser admitido en el país, por eso no le fue permitido el ingreso.



Aristeguieta deberá volver a México y practicarse una nueva prueba PCR para poder regresar a Colombia.



La selección venezolana llegará a Barranquilla el miércoles para preparar el partido de la eliminatoria.



