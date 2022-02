Ya es conocida en el ambiente del fútbol suramericano la actitud del brasileño Felipe Melo, que se destaca como gran jugador (de hecho, viene de ganar la Copa Libertadores dos años seguidos con Palmeiras), pero también por sacar de quicio a sus rivales y a la tribuna.

Melo ya ha tenido varios castigos por armar peleas en la cancha. El más grave, una sanción de seis partidos por una gresca en un partido entre Palmeiras y Peñarol, en el que comenzó a provocar a sus rivales y luego agredió a Matías Mier, entonces jugador del club uruguayo y hoy integrante de Independiente Santa Fe.



En otra ocasión, cuando jugaba en el Inter de Milán, le lanzó una patada voladora al argentino Lucas Biglia, de Lazio. Fue suspendido tres encuentros.



La disputa con Eduardo Sosa que cambió el partido

El brasileño no llegó a esos niveles el martes en El Campín, pero sus actitudes sí terminaron influyendo en el desarrollo del partido. A los 10 minutos, cuando Millonarios ya ganaba 1-0, Larry Vásquez cometió una falta en la mitad de la cancha y Melo comenzó una discusión con el venezolano Eduardo Sosa, que terminó en un tumulto en el que participaron jugadores de ambos equipos. El árbitro Darío Herrera resolvió el problema amonestando a los dos que comenzaron el problema.



Esa acción resultó determinante en el desarrollo del partido, porque ocho minutos después Sosa le dio un codazo a un rival en la cara y el juez le mostró la tarjeta roja. Ya con 10 jugadores, Millonarios perdió el manejo del partido y Melo sacó su otra faceta, la de un futbolista clave para lograr los objetivos de su equipo.



Felipe Melo también se metió con los hinchas



El técnico Abel Braga lo sacó del partido en el minuto 65, para darle paso a otro experimentado de gran manejo de balón, Ganso. Y cuando abandonaba la cancha, pasó cerca de la tribuna sur de El Campín y comenzó a provocar a las barras que se ubican allí, llevándose la mano a la oreja y haciendo el gesto de que no escuchaba nada.

Felipe Melo, fútbol de barrio. pic.twitter.com/QIsiHxGVtr — Colombia Analytics (@Colanalytics) February 23, 2022



Felipe Melo fue clave en el partido del martes, para bien y para mal. Por fortuna, no fueron cosas que pasaran a mayores. Ya tenía antecedentes peores. Como dijo en una entrevista en 2015, recordando sus orígenes en las favelas de Río de Janeiro: "Si no fuese futbolista hubiese sido un asesino".



