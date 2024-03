Felipe Melo habla de los casos de abuso sexual de Dani Alves y Robinho: 'Si lo hubieran hecho con mi hija...'

Los casos de Robinho y Dani Alves han sido tema de debate en Brasil y varios países del mundo, ambos jugadores brasileños fueron condenados por casos de abuso sexual contra dos mujeres en sitios nocturnos.

Alves, de 40 años de edad, fue condenado a cuatro años y medio tras ser hallado culpable de abuso sexual contra una joven en el baño de una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022.

A pesar de que la pena debía cumplirla en prisión, su defensa logró que el exjugador del Barcelona pagara una fianza de un millón de euros para cumplir el tiempo que le quedaba por pagar en su lujosa mansión en la ciudad condal.

La situación de Robinho es diferente, en 2017, la justicia italiana lo condenó a nueve años de cárcel por un caso de abuso sexual grupal contra una mujer de origen albano en una discoteca de Milán en 2013.

El jugador permaneció varios años en libertad y siguió con su carrera deportiva sin complicaciones, hasta que hace unos días un tribunal de Brasil le ordenó pagar su condena en una prisión de su país natal, ya que la justicia brasileña prohíbe la extradición de sus ciudadanos.

Sobre estos dos casos habló el tricampeón de Copa Libertadores, Felipe Melo, quien se caracteriza por no esconderse en este tipo de temas y arremetió contras su dos excompañeros de la selección de Brasil.

Si lo hubieran hecho con mi hija, no creo que estuviera aquí para daros esta entrevista

"Mira, antes que nada nadie está obligado a hablar del tema. 'Ah, pero ¿por qué fulano de tal no habla?'... No habla porque no es necesario, pero no veo ningún problema en hacerlo yo ahora", comenzó diciendo el experimentado jugador en Globo Esporte.

Y dejó caer que en el caso de ser el padre de una de las víctimas, las consecuencias para los victimarios llegarían por mano propia. "Tengo una hija de 15 años. Si lo hubieran hecho con mi hija, no creo que estuviera aquí para daros esta entrevista. Creo que hay que respetar a los seres humanos, hay que respetar a las mujeres, hay que respetar a los hombres".

El futbolista del Fluminesne y compañero del colombiano Jhon Arias, ya había dejado hace unos días unas declaraciones sobre los casos de Dani Alves y Robinho y fue enfático en decir que espera que sirva como lección para que este tipo de situaciones se eviten.

"Llega como una bomba, pero tienen que pagar por lo que hicieron. Si son condenados, deberán pagar por ello. Y que sirva de lección para que otros no lo hagan. Esto es muy serio. Tienes que pagar, y después de pagar la multa y marcharte, tienes que ser resocializado".

