El futbolista Felipe Eliú Gutiérrez Ampié, jugador del equipo Juventus FC de la Liga Primera de Nicaragua, falleció este viernes en un accidente de tráfico, un día después de cumplir 19 años.

El joven fue arrollado en la madrugada de este viernes por un taxi en el kilómetro 42 de la carretera que conduce del municipio de Catarina al de Diria, en el sureste de Nicaragua, según la versión policial preliminar.



Joven futbolista, arrollado por un taxi

El conductor del taxi, Marvin Humberto Espinoza Ortiz, de 31 años, dijo a los periodistas que el futbolista estaba acostado sobre la carretera, pero que no logró verlo a tiempo y lo arrolló.



"Yo circulaba sobre la carretera, cuando vi a una persona sobre el boulevard con intención de cruzar la vía, bajé la velocidad, pero no miré al muchacho que estaba sobre la vía. Fue hasta que sentí que pasé sobre algo que me detuve unos 20 metros adelante", explicó el conductor del taxi.



El futbolista cumplió el jueves sus 19 años y por la tarde jugó un partido de la Liga Primera, en la que su equipo, el Juventus FC, derrotó 2-0 al de Chichigalpa FC, según su club.

Desde Fútbol Pinolero, enviamos nuestras condolencias a los familiares y amigos de Felipe Eliú Gutiérrez, jugador de Juventus FC Nicaragua y promesa de nuestro fútbol.



Desde Fútbol Pinolero, enviamos nuestras condolencias a los familiares y amigos de Felipe Eliú Gutiérrez, jugador de Juventus FC Nicaragua y promesa de nuestro fútbol.

Luto en el deporte

En una declaración pública, la Junta Directiva y el Cuerpo Técnico del Juventus FC lamentaron el fallecimiento de su jugador y se unieron al dolor que embarga a la familia.



La "Liga Primera lamenta el fallecimiento de Felipe Eliú Gutiérrez, jugador del Juventus FC y valioso miembro de nuestro fútbol", indicaron los organizadores del torneo en una nota de duelo.



La selección nacional de fútbol de Nicaragua, así como diversos clubes de la Liga Primera, también expresaron sus muestras de pesar por la muerte del joven jugador, que se formó en la Academia de Talentos de Masaya (sureste).

🕊️ Liga Primera lamenta el fallecimiento de Felipe Eliú Gutiérrez, jugador de @Juventusfcn y valioso miembro de nuestro fútbol.



🙏 ¡Descanse en paz, y vuelta alto Felipe!



Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/J9IePGTVTA — Liga Primera (@lgaprimera) March 31, 2023

EFE