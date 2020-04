Futbolista en España se fuga para celebrar cumpleaños de su novia

Fedor Smolov , un delantero ruso de 30 años que juega en Celta de Vigo, decidió abandonar España durante el confinamiento y "el estado de alarma" para viajar a Rusia y así estar cerca de su pareja que cumplía 18 años. Smolov está comprometido con María Yumasheva , nieta del expresidente Boris Yeltsin, y no quería perderse la celebración, por lo que decidió salir de Vigo en un avión privado hacia un país vecino y acceder al territorio ruso en auto, según detalló el diario Sport Express . Tras informarle al club que debía irse "por motivos personales" , la revelación que hizo La Gazzetta dello Sport lo dejó fuera de juego, por lo que ahora recibiría una sanción y le aplicarían "el régimen interno" de la institución gallega.

Smolov llegó a Celta de Vigo en enero y por el momento solo marcó un gol, en el Santiago Bernabéu a Real Madrid. El delantero es el segundo jugador del equipo que rompe el confinamiento tras la salida del país sin autorización de Pione Sisto , de nacionalidad danesa.



Por lo pronto, el jugador ruso se ampara en la comunicación que le realizó al club. "Debido a la situación que se presenta y al cierre de fronteras me he visto obligado a regresar a Rusia para estar más cerca de mi familia. Estoy muy agradecido al Celta por su apoyo y me gustaría dejar claro que en todo momento informé al club de mis pasos", señaló en redes sociales. Pero esa justificación parecería no alcanzarle.



LA NACIÓN

GDA