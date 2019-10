Miren, este es el nuevo dolor de cabeza de James

James Rodríguez hace todo lo posible por convencer a Zinedine Zidane. Quiere jugar. Ser titular. Anotó un gol el sábado pasado, contra el Granada; pidió no ser llamado a la Selección Colombia para quedarse entrenando y aportando al Real Madrid, para demostrar que está comprometido. Sin embargo, James no tiene nada asegurado, no solo por la resistencia del DT, sino porque otro jugador tiene maravillado a Zidane.

Se llama Federico Valverde, y su nombre, hasta hace poco no muy conocido, ahora suena con insistencia en la prensa española. Es uruguayo, volante, tiene 21 años y es el jugador que le gana el puesto a James en la titular del Real Madrid en este momento.



Esto ha quedado evidenciado porque el técnico Zidane le está dando más preponderancia al uruguayo que al colombiano, como en el juego contra Sevilla, en el que James terminó saliendo para darle paso al joven futbolista, no obstante su buena actuación.



Además, en los siguientes encuentros, contra Osasuna, Atlético de Madrid y Granada, James ya no fue titular, y el puesto en el once inicial fue para Valverde.



El sábado, el colombiano jugó en el remate del partido e hizo un gol, mientras que el uruguayo jugó los 90.

Federico Valverde, jugador de Real Madrid. Foto: EFE



El asunto es que Valverde también hace méritos. En estas presentaciones, cinco partidos de Liga, se ha llevado todos los elogios.



Este lunes, por ejemplo, los principales medios españoles destacaron su desempeño. ‘Zidane encuentra su Pogba’, tituló el diario Marca. “Con Valverde había un especial runrún en Valdebebas de gran jugador desde el pasado verano. A Lopetegui le gustaba, a Solari también, y a Zidane lo ha enamorado.



Hasta el punto de que ve en Valverde a su Pogba. Porque todo lo que pensaba que le podía dar el campeón del mundo se lo está dando el uruguayo: intensidad, músculo, llegada, trabajo, equilibrio”, dice la nota.



Lo llaman Pájaro, un apodo que tiene desde niño porque, dicen sus allegados, era alto y de piernas flacas. El uruguayo inició su carrera deportiva en Peñarol, es un futbolista con el ADN charrúa: corre, mete, pelea, pero también sabe jugar.



Es un aporte de músculo en la zona de volantes para el equipo de Zidane. Valverde tomó mucha fuerza con el Mundial Sub-17 del 2015, en el que logró ocho tantos en siete partidos, siendo un volante.

Su juego llamó la atención, y se fue al Real Madrid Castilla, en 2016, donde vivió su primera frustración al no poder ir al Suramericano Sub-20, aunque sí jugó el mundial de la categoría con su selección. Fue cedido para la temporada 2017/18 a Deportivo de La Coruña para que ganara rodaje. Allí disputó 25 partidos, antes de regresar al Madrid.



Hoy en día, en un Real Madrid que tiene fijos en la zona de volantes a Casemiro y Kroos, el futbolista de 21 años se disputa un puesto con Luka Modric y James Rodríguez, a quien dejó en jaque en los recientes encuentros.



“Vestir la camiseta del Madrid es un sueño para cualquier jugador del mundo, que tiene que servir para seguir mejorando, fortaleciendo la cabeza y aprendiendo”, dijo Valverde al diario as.



El volante estará con su selección en los amistosos con Perú, mientras que James decidió quedarse en Madrid a disposición de Zidane.

