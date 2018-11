Federación internacional entrega informe para el futuro del boxeo

La Federación Internacional de Boxeo (AIBA), bajo la amenaza de una exclusión de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, debe entregar este lunes al Comité Olímpico Internacional un informe crucial para su futuro olímpico.

Según dicho informe, y después de la elección al frente de la AIBA del controvertido empresario uzbeco Gafur Rakhimov, el COI decidirá, a finales de noviembre durante una reunión de su comisión ejecutiva en Tokio, la exclusión o no del boxeo de los Juegos Olímpicos de Tokio. El informe trata sobre "la gobernanza, las finanzas, la ética, la integridad deportiva, la democracia y la lucha antidopaje", indicó a la AFP el estadounidense Tom Virgets, director general de la AIBA.



El COI "pidió que no se divulgue el contenido del informe antes de que se tome una decisión", precisó Virgets. Esta no es la primera vez que el COI exige a la AIBA información sobre su situación económica, su modo de gobernanza o su programa antidopaje. Pero la elección a primeros de noviembre al frente de la AIBA de Rakhimov complica la situación, mientras el COI ya suspendió la entrega de fondos a la Federación.



"El problema con la AIBA no es sólo por la elección de una persona como presidente", declaró el pasado fin de semana desde Roma el presidente del COI, Thomas Bach. "Hace más de un año mostramos nuestra fuerte preocupación sobre la gobernanza en general y por las finanzas", añadió. Con la amenaza de excluir a la AIBA, el COI indicó en repetidas ocasiones que haría "todos los esfuerzos para proteger a los deportistas", y para organizar, sin la AIBA, un torneo de boxeo en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020.









AFP