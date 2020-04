Petición del fútbol inglés a jugadores, ante la crisis del coronavirus

El presidente de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), Greg Clarke, advirtió este martes sobre el desastre económico provocado por el nuevo coronavirus, instando a los jugadores a "compartir daños para salvar el fútbol".

Este llamado se produce horas después de que el sindicato de jugadores anunciase un acuerdo para que los futbolistas paguen una parte de las millonarias pérdidas que para el fútbol inglés ha supuesto la suspensión de los campeonatos como consecuencia de la pandemia del coronavirus.



Durante una reunión del consejo federativo, Clarke anunció que el desafío económico al que se enfrenta el fútbol inglés "va más allá de lo que podría ir la imaginación más salvaje". "Nos enfrentamos al peligro de perder clubes y ligas por el colapso financiero", añadió.



"Muchas comunidades podrían perder sus amados clubes, con pocas chances de resurrección". Clarke instó a los jugadores, aficionados, clubes y propietarios a "dar un paso adelante y compartir daños para salvar el fútbol", precisando que incluso los poderosos clubes de la Premier League podrían no ser inmunes a la crisis financiera.



Las estrellas de la Premier han sido objeto de duras críticas por su negativa hasta el momento a ceder parte de sus ingresos para que los clubes minimicen pérdidas como consecuencia del coronavirus, en contraste con otros equipos de Europa, como Barcelona, Bayern Múnich y Juventus, cuyos jugadores han accedido a rebajarse sus emolumentos.



La Premier League ha propuesto al sindicato de jugadores PFA) una recorte del 30% de los salarios, pero el organismo que representa a los profesionales ha advertido que ello supondría una caída de los ingresos del fisco británico que podría afectar al Servicio Nacional de Salud.



La FIFA instó a jugadores y clubes a llegar a acuerdos para recortar los ingresos de los futbolistas. El presidente del PFA, Gordon Taylor, anunció a la BBC que los jugadores son "suficientemente responsables" para saber que los salarios constituyen una gran parte de los gastos de los clubes y que por ello están dispuestos a participar, aunque denunció que los futbolistas están muy molestos con algunos políticos que les han colocado en el centro de las críticas por insolidarios.



Taylor, de 75 años, insistió también en su preocupación de que el recorte en el salario de los jugadores influya en las arcas públicas. El representante de jugadores también reducirá su sueldo anual de dos millones de libras.



"El PFA hará donaciones y se involucrará en iniciativas solidarias" llevadas a cabo por los futbolistas, declaró al diario The Guardian. El entrenador del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer también salió al paso de las críticas "injustas" a los futbolistas porque "hay jugadores que hacen mucha labor en favor de la comunidad y futbolistas que están ayudando mucho en este situación" de la pandemia, declaró a Sky Sports.



No sólo los jugadores están siendo criticados. El Tottenham está ahora bajo la presión de la opinión pública después de que el Liverpool anunciase el lunes que renunciaba a acogerse al plan gubernamental de pagar con fondos públicos el 80% de los salarios de los trabajadores de las empresas sin actividad, hasta un máximo de 2.500 libras mensuales (unos 2.800 euros).



El Liverpool se echó atrás en esa decisión después de las críticas recibidas, también de los propios exjugadores del club y de sus hinchas. Aunque equipos como el Newcastle, el Norwich o el Bournemouth anunciaron que se acogían al plan gubernamental, el Tottenham es uno de los considerados clubes 'grandes' de Inglaterra y con más recursos.



El principal grupo de hinchas de los Spurs instó al club a seguir los pasos del Liverpool y renunciar al plan de ayudas públicas para su personal no futbolista.



AFP