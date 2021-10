¿Mundial de fútbol cada dos años? Federaciones amenazan a la Fifa

La Fifa ha invitado a los seleccionadores nacionales de fútbol masculino a participar en unas videoconferencias para dialogar sobre un posible nuevo calendario internacional a partir de 2024.

El contacto con los técnicos forma parte del proceso de consultas de la Fifa para modificar el calendario, en el que incluye la posible celebración del Mundial cada dos años que fue planteada el pasado mayo en el ultimo Congreso del organismo y que ya ha abordado con las federaciones nacionales.



Federaciones no están tan convencidas

La Fifa recordó que su director de Desarrollo del Fútbol Mundial, Arsène Wenger, liderará las conversaciones, que incluirán un amplio abanico de temas, entre ellos, la salud de los jugadores, los periodos internacionales, la frecuencia de las fases finales de la Copa Mundial y otras cuestiones importantes del fútbol.



Wenger, que encabeza el Grupo de Asesoramiento Técnico masculino, consideró que "como seleccionadores de fútbol masculino, su contribución es esencial".



Sin embargo, en Europa el tema no es que esté muy definido. Algunas de las federaciones están en contra de la idea y han amenazado que si se concreta, se retirarán de la Fifa.



"Si una mayoría en la Fifa decide adoptar una propuesta sobre los Mundiales bienales, las asociaciones nórdicas de fútbol deberán considerar más acciones y escenarios que estén más cerca de nuestros valores fundamentales de lo que representa la propuesta actual de la Fifa", aseguraron en declaración conjunta Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia y las Islas Feroe.



Salirse de la Fifa no acarrearía problemas con la Uefa, como le sucedió a Gibraltar, que no hace parte de la máxima entidad del fútbol mundial, pero sí de la europea.