La Federación se defiende, bajo la atenta mirada de Mindeporte

La Federación Colombiana de Fútbol inició su proceso de defensa, luego de la sanción que le impuso el lunes la Superintendencia de Industria y Comercio en el escándalo por la reventa de boletas en la eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018. El ente deportivo interpuso ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura una tutela con la que pretende que se tumbe la resolución.

El recurso fue presentado por el abogado Hernando Bocanegra Bernal, quien representa a la Federación y afirma que hubo una vulneración del debido proceso. De acuerdo con el abogado, el juez hizo un estudio insuficiente de las recusaciones que se habían interpuesto en contra del funcionario público que tomó la decisión, lo que a su juicio afectó la “imparcialidad y objetividad”.



La defensa de la Federación pidió además una medida provisional que deje sin efectos la resolución con la que fue sancionada, mientras se adelanta la tutela. En principio, la Federación prefirió la acción de tutela a interponer el recurso de reposición ante la SIC, aunque no se descarta que recurran a ambas cosas en su defensa.

Posible suspensión

Las sanciones contra varios dirigentes de la Federación y la multa de más de 16.000 millones de pesos por prácticas anticompetitivas en la venta de boletas no se quedarían solo ahí. Dependiendo de cómo avancen las investigaciones, el Ministerio de Deporte podría intervenir el ente. Así lo dijo ayer el propio ministro Ernesto Lucena. “Existen unas investigaciones en la Fiscalía, y en el caso de que estas den una imputación a estas personas, inmediatamente el Ministerio del Deporte sí podría tomar acciones y suspender a los miembros del comité ejecutivo”, dijo en declaraciones a W Radio.



Lucena precisó que de acuerdo con las instancias, el ministerio puede intervenir en el tema, así la Federación sea un ente privado. “Ese caballito de batalla que han usado varias federaciones, no solo la de fútbol, durante muchos años, de que no pueden ser vigiladas, no es tan cierto, y en muchos casos ellas sí reciben recursos para el ciclo olímpico, así que ahí hay vigilancia y control directo por parte del ministerio”, acotó.



Entre los dirigentes del fútbol involucrados están Ramón Jesurún, actual presidente de la Federación, y Álvaro González, miembro del comité ejecutivo; también, Luis Bedoya, que responde por el escándalo de la Fifa, Alejandro Hernández, Claudio Cogollo, Elkin Arce, Andrés Tamayo y Rodrigo Cobo.



En medio del escándalo, el que le echó leña al fuego ayer fue Ramón J. Jesurún, hijo del presidente de la FCF, quien se refirió al tema en su cuenta de Twitter con un trino que resultó polémico, y que posteriormente borró. En él calificó a Colombia como un país “atrasado” y aseguró que en otros países desarrollados la reventa de boletas es legal.

Acolfutpro pide reforma

La Asociación de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) no fue ajena a la situación y emitió ayer un comunicado en el que dice que estas sanciones a los dirigentes deben ser un detonante para iniciar una “profunda reestructuración en el fútbol colombiano”, que además de este escándalo también afronta problemas internos, como la división en la Dimayor en torno a la gestión del presidente Jorge Vélez.



“Es necesaria y urgente una reforma estatutaria que abra la participación a todas las partes interesadas en la asamblea y comité ejecutivo de la FCF (futbolistas, entrenadores, árbitros, fútbol femenino, fútbol sala), como lo establece la Fifa y como se ha hecho recientemente en Perú y Uruguay, y como se lleva a cabo en países de gran tradición futbolera en Europa, como Italia y España”, dice la Asociación.





