Correcciones de la Federación de Fútbol en su dura carta a la Fifa

Luego de la dura carta que le enviaron la Federación Colombiana de Fútbol y la Conmebol a la Fifa, para solicitar revisión en el informe técnico que dejó una mala puntuación a Colombia para aspirar a organizar el Mundial femenino 2023, este jueves publicaron una serie de precisiones al documento.

"CORRECCIÓN Y ACLARACIÓN DE DATOS.FE DE ERRATAS", dice la FCF y agrega los siguientes errores.



"Página 3 dice: Colombia organizó con éxito el Mundial Sub 20 del año 2011; Mundial de Futsal del año 2016; los Juegos Panamericanos de 2019; el Preolímpico Sudamericano Sub-23 de 2020.



Siendo que debía decir: Colombia organizó con éxito el Mundial Sub 20 del año 2011; Mundial de Futsal del año 2016; los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018; el Preolímpico Sudamericano Sub-23 de 2020".



Página 3 dice: El torneo femenino colombiano se encuentra entre los más exitosos del continente, con 20.600 jugadoras y una media de asistencia de 28.000 espectadores.



Siendo que debía aclarar: El torneo femenino colombiano se encuentra entre los más exitosos del continente con 20.600 jugadoras, con una media de asistencia de 28.000 espectadores en las finales de cada campeonato".



Así mismo, los dos organismo aclaran que cumplen en rectificar un error en el primer dato y hacer una precisión en el segundo. "La carta enviada no pierde de ninguna manera su propósito, pues fue remitida con el objetivo de que los Miembros del Consejo de FIFA tomen una decisión de voto con mayores argumentos. Estamos convencidos de que la evaluación a la candidatura de Colombia no fue realizada con la rigurosidad pertinente. Mantenemos nuestra postura de que Colombia está lista para la realización de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 y que es la sede ideal para fortalecer el fútbol femenino a nivel global", dice el nuevo comunicado de la Federación.



La carta generó polémica sobre todo por el punto en el que se resalta el fútbol femenino local, que ha tenido muchas dificultades para su organización en el país y que ahora está suspendido por la pandemia.

En el documento, la FCF considera que hubo un análisis "discriminatorio" en aspectos como seguridad, área médica y comercialización.



