Dominic Fabian Wolf, reconocido influencer alemán , recibió un fuerte golpe. Su amor por Colombia siempre lo ha pregonado, pero esta vez las noticias n fueron las mejores.

La razón

“Llevo muchos años dejando en alto el nombre de Colombia y siempre me ha encantado con la camiseta de la selección, la cual así, como yo lo entendí, no solo representa el fútbol colombiano, sino también la cultura colombiana”, dijo en un video.



Y agregó: "Si no retiro dichos videos me dijeron que van a iniciar acciones legales en mi contra”.



Wolf fue respetuoso de la decisión y señaló que retirará los videos que generaron la carta.



“Para no meterme en problemas legales en Colombia, ya retiré dichos videos, los cuales realicé con mucho esfuerzo junto con mi equipo de trabajo”, comentó.



Por último, dijo: "¿Qué tal esto?, cómo me hace sentir esto?, saben cuanto trabajo hay detrás de todos estos videos que tenía que bajar para evitar problemas legales, me siento como cuando le ayudas a alguien por muchos años sin pedir nada a cambio y te llega al final para darte un puño en la cara”.

