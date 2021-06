Colombia vs. Argentina: FCF aclara dudas para el ingreso de público

La Federación Colombiana de Fútbol hizo este jueves precisiones sobre la apertura para el ingreso de público al partido de Colombia contra Argentina de este martes en la eliminatoria al Mundial de Catar.

El organismo informó que tras la expedición por parte del Ministerio de Salud y Protección Social de la Resolución 777 del 2 de junio de 2021, "se encuentra realizando todas las gestiones ante Fifa y Conmebol, máximos organismos a nivel mundial y suramericano, respectivamente, para que el martes 8 de junio pueda ingresar público al estadio Metropolitano Roberto Meléndez con ocasión del juego entre la Selección Colombia Masculina de Mayores y su similar de Argentina".

no habrá venta de boletería para este partido, pues el aforo permitido únicamente será destinado para aquellas personas que previamente habían adquirido su abono FACEBOOK

La Federación aclara que "no habrá venta de boletería para este partido, pues el aforo permitido únicamente será destinado para aquellas personas que previamente habían adquirido su abono desde que salió a la venta en febrero de 2020. Las entradas restantes, serán destinadas a compromisos comerciales con sus patrocinadores y compromisos deportivos con los jugadores", dice el comunicado.



"El tratamiento que cada tenedor de entradas dé a éstas, es ajeno a la FCF, razón por la cual no nos hacemos responsables", agregó.





