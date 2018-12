Fechas y horarios de los juegos de los colombianos en la Libertadores

La Confederación Suramericana de Fútbol anunció las fechas y horarios de los partidos de las primeras fases de la Copa Libertadores, que comenzará a disputarse el 22 de enero.

Independiente Medellín será el primer equipo colombiano en entrar en competencia. Enfrentará el 6 de febrero como visitante a Palestino, de Chile (6:30 p. m.). Un día después, a la misma hora, Nacional visitará al vencedor del duelo entre Deportivo La Guaira y Real Garcilaso.



Estos son los partidos de los colombianos en las primeras fases de la Copa Libertadores:

Medellín vs. Palestino

Ida: 6 de febrero, 6:30 p. m., en Santiago.

Vuelta: 12 de febrero, 6:30 p. m., en Medellín.



Si clasifica Medellín, jugará la ida de la tercera fase en la semana del 18 al 24 de febrero, como local, y cerrará como visitante en la semana del 25 de febrero al 3 de marzo.

Nacional vs. Deportivo La Guaira o Real Garcilaso

Ida: 7 de febrero, 6:30 p. m., en Venezuela o Perú.

Vuelta: 14 de febrero, 6:30 p. m., en Medellín.



Si clasifica Nacional, jugará la ida de la tercera fase en la semana del 18 al 24 de febrero, como visitante, y cerrará en casa en la semana del 25 de febrero al 3 de marzo.

Grupo A (si clasifica Medellín)

6 de marzo: Medellín vs. Internacional (5:15 p. m.)

13 de marzo: River Plate vs. Medellín (7:30 p. m.)

26 de marzo: Medellín vs. Alianza Lima (7:30 p. m.)

9 de abril: Internacional vs. Medellín (7:30 p. m.)

24 de abril: Medellín vs. River Plate (5:15 p. m.)

7 de mayo: Alianza Lima vs. Medellín (7:30 p. m.)

Grupo F

6 de marzo: Junior vs. Palmeiras (7:30 p. m.)

12 de marzo: San Lorenzo vs. Junior (5:15 p. m.)

26 de marzo: G2* vs. Junior (7:30 p.m.)

10 de abril: Palmeiras vs. Junior (7:30 p. m.)

25 de abril: Junior vs. San Lorenzo (7 p. m.)

8 de mayo: Junior vs. G2 (7:30 p. m.)

*G2: Delfín, Nacional de Paraguay, Caracas, Universidad de Chile o Melgar

Grupo G

5 de marzo: Tolima vs. Atlético Paranaense (7:30 p. m.)

12 de marzo: Boca Juniors vs. Tolima (5:15 p. m.)

27 de marzo: Tolima vs. Jorge Wilstermann (7:30 p. m.)

9 de abril: Atlético Paranaense vs. Tolima (5:15 p. m.)

24 de abril: Tolima vs. Boca Juniors (7:30 p. m.)

9 de mayo: Jorge Wilstermann vs. Tolima (7:30 p. m.)

Grupo H (si avanza Nacional)

5 de marzo: Nacional vs. Universidad Católica (7:30 p. m.)

12 de marzo: Gremio vs. Nacional (7:30 p. m.)

28 de marzo: Nacional vs. Rosario Central (7 p. m.)

10 de abril: Universidad Católica vs. Nacional (7:30 p .m.)

23 de abril: Nacional vs. Gremio (5:15 p. m.)

8 de mayo: Rosario Central vs. Nacional (5:15 p. m.)



Encuentre el calendario completo aquí.



