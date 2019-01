Salvador y Sao Paulo, las sedes de Colombia en la Copa América

Quedaron definidas las sedes que tendrá la Selección Colombia durante la disputa de la Copa América de Brasil 2019. El equipo colombiano jugará la fase de grupos en las ciudades de Salvador de Bahía y Sao Paulo.



Los partidos serán así:

15 de junio: Argentina vs. Colombia (5:00 p.m.)

19 de junio: Colombia vs. Catar (3:30 p.m.)

23 de junio: Colombia vs. Paraguay (2:00 p.m.)

Dos partidos en Salvador de Bahía

En el primer partido de Colombia se enfrentará a Argentina en el Arena Fonte Nova en la ciudad de Salvador de Bahía, el 15 de junio. Allí cerrará la primera fase contra Paraguay. Allí temrinará la primera ase contra Paraguay, el 23 de junio.



Este estadio fue inaugurado en 1951 y reconstruido con motivo de la Copa Mundial de Fútbol de 2014. Tiene una capacidad para 55.000 espectadores. En Salvador juegan los equipos brasileños Vitória y Bahía.



Salvador es la capital del estado de Bahía y primera capital del Brasil Colonial. Tiene casi 3 millones de habitantes, siendo la ciudad más poblada del Noreste de Brasil.

Salvador de Bahía. Foto: 123RF

Salvador de Bahía. Pintoresco e histórico, este paraíso tropical que con sus playas blancas, arrecifes de coral, un excelente clima y aguas cristalinas, es conocido como 'la tierra de la felicidad'. Foto: 123rf

Morumbí de Sao Paulo

El segundo partido de Colombia en la Copa América, contra Catar, el 19 de junio, será en el legendario estadio Morumbí, de la ciudad de Sao Paulo, donde juega como local justamente el club Sao Paulo, y además ha albergado partidos de la Selección brasileña. Es considerado el tercer estadio más grande de Brasil. El partido que inauguró el estadio tuvo lugar el día 2 de octubre de 1960 y el Sao Paulo venció al Sporting de Lisboa, 1-0. El Morumbí tiene una capacidad para 72.809 espectadores.



Sao Paulo es la principal ciudad de la región Metropolitana de San Pablo. Tiene una población de 12.106.920 habitantes. Es una enorme metrópoli, considerada como el principal centro financiero de Brasil. Además de ser un centro de cultura, entretenimiento, moda y negocios.

Sao Paulo, Brasil Foto: 123rf

