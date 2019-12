Fecha y horario de los partidos de los colombianos en la Libertadores

Conmebol dio a conocer la programación para los partidos de la Copa Libertadores, torneo en el que estás clasificados Medellín, Tolima, América y Junior.

El calendario



Fase dos

​

Martes 4 de febrero

Medellín vs. Táchira 7:30 p.m.

Macará vs. Tolima 7:30 p.m.



Martes 11 de febrero

Táchira vs. Medellín 6:15 p.m.

Tolima vs. Macará 7:30 p.m.



Fase de grupos



Martes 3 de marzo

América vs. Gremio 7:30 p.m.



Miércoles 4 de marzo

Junior vs. Flamengo 7:30 p.m.



Martes 10 de marzo

Universidad Católica vs. América 7:15 p.m.



Miércoles 11 de marzo

Independiente del Valle vs. Junior 7:30 p.m.



Miércoles 18 de marzo

G4 vs. América



Jueves 19 de marzo

Junior vs. G1



Martes 7 de abril

Junior vs. Independiente del Valle 7:30 p.m.



Miércoles 8 de abril

América vs. Universidad Católica, 7:30 p.m.



Martes 21 de abril

América vs. G4 7:30 p.m.



Miércoles 22 de abril

Junior vs. G1 7:30 p.m.



Miércoles 6 de mayo

Flamengo vs. Junior 7:30 p.m.



Jueves 7 de mayo

Gremio vs. América 7:30 p.m.



