Prográmese: los juegos que se verán por TV el jueves y el viernes

Este fin de semana no hay partidos de clubes en Europa, pero sí se pone en marcha una jornada más de la Liga de Naciones de la Uefa. Los equipos que tienen descanso, como España, afrontarán encuentros amistosos.

Estos son los partidos que se verán por televisión este jueves y viernes:

Jueves

Caracol TV

6:15 p. m. Amistoso: Estados Unidos vs. Colombia.



Directv Sports

Canal 610

1:30 p. m. Liga de Naciones de la Uefa: Polonia vs. Portugal.



Canal 612

9 a. m. Liga de Naciones de la Uefa: Albania vs. Jordania.

1:30 p. m. Amistoso: Gales vs. España.



Canal 613

1:55 p. m. Liga de Naciones de la Uefa: Francia vs. Islandia.

Viernes

Directv Sports

Canal 610

1:30 p. m. Liga de Naciones de la Uefa: Croacia vs. Inglaterra.



Canal 612

1:30 p. m. Liga de Naciones de la Uefa: Bélgica vs. Suiza.



Canal 613

1:30 p. m. Liga de Naciones de la Uefa: Grecia vs. Hungría.



