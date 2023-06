Las selecciones suramericanas tendrán en estas dos semanas la última oportunidad para probar jugadores y afinar estrategias antes del comienzo de la eliminatoria para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Las clasificatorias están programadas, según el calendario Fifa, para comenzar del 4 al 12 de septiembre. Colombia comenzará su camino hacia la Copa del Mundo contra Venezuela en Barranquilla y luego enfrentará a Chile en Santiago. El orden de los partidos será el mismo que hubo en la eliminatoria para Qatar 2022.



En su última etapa de preparación, Colombia enfrentará este viernes a Irak en Valencia (España), a partir de las 2 p. m. Y el martes, los dirigidos por Néstor Lorenzo jugarán contra Alemania en Gelsenkirchen, en un encuentro que comenzará a la 1:45 p. m. Los dos partidos se verán por Caracol y RCN.

Facebook Twitter Linkedin

Néstor Lorenzo Foto: Heon-Kyun Yeon. Efe

Así se mueven los dos primeros rivales de Colombia

Venezuela, el primer rival de Colombia, tendrá dos partidos contra rivales de Concacaf, en la segunda fecha Fifa bajo el mando del argentino Fernando Batista, quien se hizo cargo de esa Selección tras el fallido paso de su compatriota José Pékerman.



La Vinotinto jugará este jueves contra Honduras en Washington (7 p. m.) y el domingo enfrentará a Guatemala en East Hartford, Connecticut (3 p. m.).



Por su parte, Chile ya tuvo el primero de sus tres partidos amistosos de esta fecha Fifa. El domingo derrotó 3-0 a Cuba en Concepción.

Facebook Twitter Linkedin

Chile derrotó 3-0 a Cuba en amistoso. Foto: Esteban Paredes Drake. Efe

El viernes volverá a ser local, esta vez en Viña del Mar, contra República Dominicana (7:30 p. m.). Y el martes, a las 7 p. m., visitará a Bolivia en Santa Cruz de la Sierra.

Todos los amistosos de las selecciones suramericanas en esta fecha Fifa

Estos son los partidos amistosos de las selecciones de Conmebol en esta fecha Fifa (horario de Colombia):



Miércoles 14



Uruguay vs. Nicaragua (6:30 p. m.)



Jueves 15



Argentina vs. Australia (7 a. m.)

Venezuela vs. Honduras (7 p. m.)



Viernes 16



Corea del Sur vs. Perú (6 a. m.)

Colombia vs. Irak (2 p. m.)

Chile vs. República Dominicana (7:30 p. m.)



Sábado 17



Brasil vs. Guinea (2:30 p. m.)

Ecuador vs. Bolivia (6 p. m.)



Domingo 18



Paraguay vs. Nicaragua (9:30 a. m.)

Venezuela vs. Guatemala (3:30 p. m.)



Lunes 19



Indonesia vs. Argentina (7:30 a. m.)



Martes 20



Japón vs. Perú (4:55 a. m.)

Alemania vs. Colombia (1:45 p. m.)

Brasil vs. Senegal (2 p. m.)

Uruguay vs. Cuba (6:30 p. m.)

Bolivia vs. Chile (7 p. m.)

Ecuador vs. Costa Rica (7 p. m.)



DEPORTES

Más noticias de Deportes