Este miércoles se conocerán los convocados de la Selección Colombia

Este miércoles será anunciada la lista de jugadores convocados a la Selección Colombia para los amistosos del 15 y 19 de este mes, frente a Perú y Ecuador, respectivamente.

El anuncio será realizado en Medellín, en el hotel San Fernando Plaza Cra. 42A # 1 – 15 a las 11:00 a.m. y allí será realizada la rueda de prensa por parte del director técnico Carlos Queiroz.



En esta oportunidad tampoco estarían citados los '10', James Rodríguez, quien sigue recuperándose de unas molestias musculares y Juan Fernando Quintero, quien no sería cedido por River Plate pensando en que no tenga problemas de cara a la final de la Copa Libertadores contra Flamengo.



Previamente a la lista definitiva de convocados, Queiroz había anunciado una prelista de 34 futbolistas en los que se destacaban el regreso de los dos volantes.

Preconvocados:

Arqueros

David Ospina | Napoli (ITA)

Camilo Vargas | Atlas (MEX)

Aldair Quintana | Atl. Nacional (COL)

Éder Chaux | Patriotas (COL)



Defensas

Luis Orejuela | Cruzeiro (BRA)

Stefan Medina | Monterrey (MEX)

Santiago Arias | Atl. Madrid (ESP)

Dávinson Sánchez | Tottenham (ENG)

Óscar Murillo | Pachuca (MEX)

Yerry Mina | Everton FC (ENG)

Jhon Lucumí | Genk (BEL)

Jeison Murillo | Sampdoria (ITA)

Cristian Borja | Sporting (POR)

William Tesillo | León (MEX)

Johan Mojica | Girona (ESP)

Frank Fabra | Boca Juniors (ARG)



Mediocampistas

Wílmar Barrios | Zenit (RUS)

Gustavo Cuéllar | Al Hilal (SAU)

Jorman Campuzano | Boca Juniors (ARG)

Juan Cuadrado | Juventus (ITA)

Jéfferson Lerma | Bournemouth (ENG)

Steven Alzate | Brighton (ING)

James Rodríguez | Real Madrid (ESP)

Mateus Uribe | FC Porto (POR)

Yairo Moreno | León (MEX)

Juan Quintero | River Plate (ARG)



Delanteros

Luis Muriel | Atalanta (ITA)

Luis Sinisterra | Feyenoord (HOL)

Steven Mendoza | Amiens (FRA)

Róger Martínez | América (MEX)

Luis Díaz | FC Porto (POR)

Sebastián Villa | Boca Juniors (ARG)

Alfredo Morelos | Rangers (ESC)

Rafael Borré | River Plate (ARG)



DEPORTES