Prográmese: así se jugará la fecha 13 de la eliminatoria

La eliminatoria al Mundial de Catar 2022 tendrá la próxima semana la fecha 13, clave para las aspiraciones de cada seleccionado para asistir a la cita.

Colombia tendrá un difícil reto cuando visita al sólido líder, Brasil, con todas sus estrellas, mientras que Argentina va a casa de Uruguay, en dos partidos de mucha importancia.

Los partidos...



Brasil, con 31 puntos, está al frente de la tabla, escoltada por Argentina, que tiene 25. Tercera es Ecuador con 17 unidades, mientras que los colombianos son cuartos con 16 puntos.



La fecha



Jueves 11 de noviembre

Ecuador vs. Venezuela

4 p.m.



Paraguay vs. Chile

4 p.m.



Uruguay vs. Argentina

6 p.m.



Brasil vs. Colombia

7:30 p.m.



Perú vs. Bolivia

9 p.m.



