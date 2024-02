FC Barcelona: polémica expulsión hizo explotar a Xavi contra el árbitro, video

Barcelona volvió a ganar en la Liga española, en el campo del Alavés, pero una nueva polémica arbitral sacudió el ambiente del fútbol de ese país, luego de una discutida decisión del juez Juan Martínez Munuera.

Con goles de Robert Lewandowki, Ilkay Gundogan y Vitor Roque, el Barcelona encadenó una segunda victoria consecutiva en la Liga al imponerse 1-3 este sábado en la 23ª jornada, y recupera la tercera posición de la Liga.

Vigente campeón, el Barça (50 puntos) supera al Atlético (4º con 47), que el domingo juega el derbi de la capital española ante el Real Madrid (1º con 57). El último miembro de este cuarteto de cabeza, el Girona (2º, 55), recibe a la Real Sociedad (6º) este sábado.



En un partido sólido, el equipo dirigido por Xavi abrió el marcador gracias a una gran maniobra de Lewandowski, que recibió de Gundogan, se colocó el balón y marcó con un globito por encima del arquero (23). Ya en la segunda parte (49) una gran acción colectiva la culminó Gundogan con una volea. Recibió un pase medido de Pedri en el segundo palo.



Justo después el Alavés, que nunca le perdió la cara al partido, se acercó gracias a un cabezazo del inmenso Samu Omorodion (50), pero Vitor Roque, nada más entrar al campo (63) certificó el triunfo con un preciso disparo pegado a uno de los postes.

Polémica expulsión de Vitor Roque: Xavi se queja

El brasileño, recién llegado al Barcelona, fue expulsado a continuación (73). En 14 minutos de juego le dio tiempo a marcar y a recibir dos amarillas para volver al vestuario. La segunda amonestación estuvo marcada por la polémica. Vitor Roque alcanzó a rozar con los taches a Rafa Marín y el árbitro interpretó que merecía castigo.

Polémica por la expulsión de Vitor Roque 🟥🐯



Dos tarjetas amarillas EN 5 MINUTOS. ¿Opiniones?pic.twitter.com/Z9HDQ8IMlu — Pablo Giralt (@giraltpablo) February 3, 2024

El VAR no revisó la acción al tratarse de una jugada de doble amonestación. Xavi Hernández, técnico del Barcelona, se quejó después del encuentro y anunció que va a recurrir la expulsión.



"Solo pido que nos dejen competir, solo pido esto. Ya no voy a hablar más de los árbitros, porque luego se me gira todo en contra. Hoy es otro error flagrante, sin más. Creo que estamos pagando lo del caso Negreira, sin más", declaró el DT.

🚨⚽️ Xavi Hernández, tras el #AlavésBarça, a pregunta de @AdriaAlbets en @Carrusel:



⚠️ "Creo que estamos pagando lo del 'Caso Negreira'"



🙏 "Yo solo pido que nos dejen competir"



😶 "No voy a hablar nunca más de los árbitros" pic.twitter.com/LPLOk5qRsE — Carrusel Deportivo (@carrusel) February 3, 2024

Ya Xavi se había quejado del trabajo de los árbitros en la rueda de prensa antes del duelo contra el Alavés.



"Dije que no me gustaba que condicionaran a los árbitros y lo están haciendo cada semana. Creo que adultera un poco competición. Los árbitros van condicionados y lo estamos viendo. El caso Negreira no nos ha sumado. Es una realidad, pero con esto hay que competir", afirmó entonces.



Con AFP y Efe