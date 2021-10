Joan Laporta tuvo desliz y llamó 'Messi' a Pedri en su renovación

La renovación del centrocampista Pedro González, conocido como 'Pedri', destacó por un incómodo momento. El presidente del FC Barcelona confundió al jugador de 18 años con una de sus anteriores miembros: Lionel Messi.

El presidente se confundió de nombre a la hora de referirse a 'Pedri', quien renovó hasta mediados de 2026. Mientras contaba una anécdota dijo: “Fuimos a la Candelaria y se estaba celebrando una misa. La Candelaria es como la Moreneta aquí, y era espectacular. Hasta el cura era del Barça. No me extraña que Messi... perdón, Pedri, fuese del Barça. No me extraña que sea del Barça en ese ambiente”.



El error lo notaron todos los asistentes de la rueda de prensa, quienes se rieron por la incomodidad. Laporta también intentó disimular su equivocación con una carcajada.



Sin embargo, el traspié no desvió la atención del importante momento: Pedri acordó extender su permanencia en el club con una cláusula de salida de 1.000 millones de euros (alrededor de 4 billones de pesos colombianos).

¿MESSI O PEDRI? 😅



El tropiezo de Laporta en pleno acto de renovación de contrato de Pedri con el Barça 😬😳



📹 Vía @FCBarcelona_es pic.twitter.com/8hhEMd2RW8 — Goal en español (@Goal_en_espanol) October 15, 2021

La millonaria renovación

"La cláusula es una imagen de lo que apuesta el club por ti, el club apuesta por mí y yo tengo muchas ganas de sumar grandes cosas en este club", dijo Pedri este viernes, 15 de octubre.



"Me importa más el proyecto y los años que la cláusula", añadió, no obstante, el centrocampista azulgrana, afirmó estar "muy feliz" por la renovación de su contrato, que finalizaba el próximo año.



"El mensaje que da sentido a esta cláusula es que lo queremos toda la vida en el Barça", afirmó Laporta.

La trayectoria de 'Pedri'

'Pedri' Gonzalez, centrocampista del FC Barcelona Foto: AFP

Pedri, llegado de Las Palmas en 2020, debutó con el equipo azulgrana en septiembre de ese año en un partido contra el Villarreal con 17 años, iniciando un carrera que le llevó a jugar 53 partidos en su primera temporada bajo las órdenes de Ronald Koeman.



Su importancia creciente en el centro del campo del Barça ha ido a la par con la adquirida en la medular de la selección española con la que jugó la Eurocopa pasada, además de disputar con selección Sub-21 los Juegos Olímpicos de Tokio, donde ganó medalla de plata tras perder en la final frente a Brasil.



"Todo ha pasado muy rápido", admitió Pedri, que agradeció a sus padres y a su hermano que le "ayudan a tener los pies en el suelo". Aunque el Barcelona no atraviesa su mejor momento deportivo e institucional, Pedri aseguró que "es verdad que estamos pasando un momento difícil, pero es el mejor club del mundo y se va a levantar y conseguir grandes cosas".



Actualmente lesionado, Pedri aseguró que "no tengo ningún plazo de regresar, creo que hay que curarse al máximo", a menos de diez días del clásico contra el Real Madrid.

