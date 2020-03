¡Aprobado! FC Barcelona rebajará los sueldos de sus trabajadores

Barcelona anunció a última hora de este jueves que impondrá una reducción de sueldos a todos los niveles del club, tanto en el ámbito deportivo como administrativo, medida que, aseguró, quiere adoptar cuando la consensue con sus trabajadores, una decisión adoptada en la reunión de la junta directiva celebra vía telemática entre sus miembros.

Aunque no se refirió específicamente a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), el Barcelona ya ha decidido que para evitar pérdidas millonarias, mientras las competiciones deportivas estén paradas, todos los estamentos deberán bajarse el sueldo, proporcionalmente.



"La declaración del estado de la alarma el 14 de marzo pasado, como consecuencia de la emergencia sanitaria que estamos viviendo a raíz de la pandemia del coronavirus, supuso el cese de toda la actividad, deportiva y no deportiva, de nuestro club. Ante este escenario, la Junta Directiva ha decidido implementar una serie de medidas para paliar sus efectos y reducir las afectaciones económicas de esta crisis", señala el comunicado.

De entre las medidas adoptadas esta noche en España, destaca la del ámbito laboral, "motivadas por la necesidad de implementar medidas de adaptación de las obligaciones contractuales del personal del club a las nuevas, y transitorias, circunstancias que estamos viviendo.



Se trata de la presentación de los diferentes expedientes relativos en el ámbito deportivo (fútbol y otros deportes profesionales), así como en el resto del personal no deportivo".



"Estos expedientes se tramitarán ante del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, una vez el Club haya compartido con todo su personal, deportivo y no deportivo, todos los aspectos relativos a estas medidas, y su alcance. Básicamente se trata de una reducción de la jornada laboral, impuesta por las circunstancias y las medidas de protección llevadas a cabo, y, como consecuencia, la reducción proporcional de las retribuciones previstas en los respectivos contratos", añadió.



Acerca de este último aspecto, el FC Barcelona subrayó que estas medidas las quiere "implementar siguiendo escrupulosamente las normas formales laborales, bajo los criterios de proporcionalidad, y sobre todo equidad, y con el único objetivo de retomar la actividad del Club tan pronto como sea posible", concluye.



En el comunicado, el Barcelona no concreta nada acerca del primer equipo, después de que en los últimos días se haya hablado de que la directiva había emplazado a los profesionales de la primera plantilla a una reducción considerable de sus fichas, mientras durase el estado de alarma.



Por otra parte, el Barça informó de que en la lucha contra la pandemia del CVID-19, la entidad ha cedido sus instalaciones, tanto las deportivas como las anexas, al Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña.



EFE