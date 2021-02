Messi inspira al Barcelona antes de enfrentar al PSG en la Champions

Un doblete de Leo Messi, que ha anotado en las últimas cinco jornadas y ya suma 15, otro doblete de Francisco Trincao, que suma tres goles en dos partidos, y un tanto de Junior Firpo le permitieron al Barcelona lograr este sábado una cómoda victoria ante el Alavés (5-1), en un partido en el que Ronald Koeman pensó en el partido de 'Champions' del próximo martes ante el PSG.

Es la séptima victoria consecutiva de los barcelonistas, que firmaron un buen partido, pese a que les costó abrir el marcador, y tuvieron algunas dudas cuando el Alavés descontó con el 2-1. Pensando en el PSG, al Barcelona le costó desperezarse.

Era un partido para masticar, ante un rival que no escondía su ansia de esperar y que cruzaba los dedos para sorprender en alguna contra, y durante la primera media hora fue así. La gran ocasión de Antoine Griezmann, en el minuto 2, que salvó Martín Aguirregabíria, fue un espejismo.



Pudo marcar el francés, pero no acertó y el partido se volvió muy plano, con un dominio incontestable del Barcelona, pero sin profundidad, sin pasillos interiores ni exteriores. Ronald Koeman armó un equipo diferente.



Mantuvo a alguno de sus titulares (Messi, Griezmann, de Jong, Busquets), pero reservó a unos cuantos del once inicial. Las novedades fueron la alineación de dos jóvenes, uno de ellos (Ilaix Moriba), que debutaba en la Liga con el Barça, y otro, Riqui Puig, repitió titularidad.



El equipo del Pitu Abelardo lo fiaba todo a las carreras de Lucas Pérez, a la velocidad de Edgar Méndez y a los balones descolgados por Joselu. Más allá de eso, el plan era aguantar como fuera y mantener la portería de Pacheco a cero, algo que había conseguido en los dos últimos partidos (Getafe y Valladolid).



Y hasta la media hora todo le sonrió a los vitorianos. Messi estaba fallón, Trincao no desbordaba, Riqui era muy previsible y el trabajo físico de Ilaix y de Griezmann no era suficiente. Sin embargo, en una buena acción de Mingueza, cada vez más suelto en el lateral derecho, aprovechando las bajas de Sergi Roberto y de Dest, el balón llegó a Ilaix que cedió a Trincao.



El portugués, que no se había estrenado en la Liga desde su llegada al Barça, empalmó en el minuto 29 para el 1-0 y anotar su segundo gol consecutivo, después del conseguido ante el Betis hace una semana. Abierta la lata, el Barça se sintió liberado y empezó a jugar mejor.



Con un pase al espacio, a la espalda de los centrales de Busquets, Griezmann se encontró solo ante Pacheco, el francés no acertó, pero el rechace lo capturó Messi para anotar el 2-0, un tanto que fue anulado por el VAR, en una acción nada clara.



Al borde del descanso, Messi lo arregló, con un disparo seco que dio en un palo y entró por el otro. El 2-0 parecía finiquitar el partido y Koeman volvió a pensar en el PSG, quitó del campo a Busquets, puso a Umtiti y desplazó a De Jong al centro del campo.



En el inicio del segundo tiempo, Lucas Pérez tuvo la oportunidad de meter a su equipo en el partido y no acertó; pero Luis Rioja, que había entrado por Iñigo Córdoba, puso el 2-1 en el 57. Fue un error en el pase de Ilaix Moriba que aprovechó Rioja, en una carrera de 30 metros en la que superó a los centrales y batió a ter Stegen para volver a abrir el partido.



El Barça no se puso nervioso pese a lo apretado del marcador. Trincao tuvo el 3-1 en el 62, pero Pacheco estuvo muy bien; Messi desperdició otra en el 64, también Griezmann, en el 66, después de un gran pase del argentino. Y a un cuarto de hora para el final, Trincao puso el 3-1 para respirar; después Messi marcó un golazo un minuto después (75) y Junior Firpo cerró el partido. Parece que el Barça llega a la Champions, con buenas sensaciones.



EFE